Fabián Coito descarta a Quioto: "No podemos traer a un futbolista para entrenarlo"

La Federación Nacional de Fútbol ha presentado hoy la boletería para el partido de la Liga de Naciones ante Martinica en el estadio Olímpico de San Pedro Sula el próximo 13 de octubre.

Ahí estuvo presente el entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, que dio algunos detalles de la convocatoria que hará para estos partidos de octubre, donde además de medirse ante Martinica, chocará de visita ante Trinidad y Tobago.

Ver también: Detenido árbitro hondureño con 18 mil dólares en Tocoa, Colón

Son 23 o 24 futbolistas los que convocará el lunes Fabián Coito para estos dos duelos y ahí dejó claro que Romell Quioto no será tomado en cuenta.

Coito habló sobre los actos de indisciplina deportiva de Quioto y por los cuales el Dynamo ha tomado la decisión de marginarlo del grupo.

“Siempre está en la consideración Romell, lo que pasa es que también cuando se cita a un futbolista hay que dejar a otros afuera, hay que ver el momento en que está cada uno, Romell no está jugando, no está en competencia, no podemos traer a un futbolista para entrenarlo porque no hay tiempo para eso, tenemos que traer futbolistas que estén en ritmo y competencia para que puedan ser un aporte para el equipo”, aclaró el DT de la Bicolor.

¿Habrá sorpresas en esta convocatoria? Así respondió Coito: “Lo que se va a esperar es la continuidad de un grupo que ha venido trabajando, si algún futbolista que consideremos que está en su momento para tenerlo cuenta será llamado”.

Y agregó: “Van a venir algunos que están jugando afuera de la frontera, como siempre”.

Asimismo, ya está muy claro que Coito es un entrenador que sigue de cerca los partidos de la Liga Nacional y fue preguntado sobre un posible llamado de Juan Ramón Mejía (12 goles), el goleador del torneo y que juega para el Real de Minas.

“Podría ser (llamado), sí, cómo no, aparte estamos viendo futbolistas para la selección sub-23, que van a ser el futuro de la mayor. No quiero generar expectativas ni decir nada porque adelantaría lo que vamos a hablar el lunes”, explicó Coito.

MÁS DE COITO:

Martinica, rival en casa por la Liga de Naciones:

“Hay que ver dónde juegan sus futbolistas y si bien no suman en el ranking FIFA, eso no quiere decir que no sean una selección muy competitiva, dura y compuesta de buenos jugadores”.

La importancia de los partidos:

“Son partido donde importan, en primera instancia, para la Liga de Naciones, el ranking de la FIFA pensando en la posición final nuestra de aquí al mes de junio que viene y en un futura clasificación a la Copa Oro 2020-21. Hay muchas cosas en juego en estos partidos”.

Qué debe mejorar la Liga Nacional de Honduras:

“Yo puedo hablar del punto de vista de un partido, después el tema de la organización no me corresponde y que hay muchos elementos que no conozco y que intervienen en la organización del calendario. Siempre intento que se jueguen en buenos campos, es bueno para el futbolista, para el juego, para el aficionado y bueno, para el entrenador planificar y preparar partidos en condiciones normales. Los futbolistas que juegan en el exterior lo hacen en canchas muy buenas, sería bueno que nosotros, como fútbol, nos niveláramos con el resto del mundo y también presentáramos para nuestro campeonato local canchas buenas, estamos hablando de parejas, rápidas. Lo sugiero y lo hablo".