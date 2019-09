Hondureño que trabajó con la Selección Nacional se prepara en la FIFA

Seguir a @fredyro19

De familia motagüense e hijo de un ex ministro de educación, Marlon Brevé, Luis es uno de los pocos casos de una preparación integral en administración deportiva al servicio del deporte hondureño.

Graduado en gerencia deportiva del a Universidad Estatal de Carolina del Norte (N.C State), Luis Roberto Brevés Mazzoni, de 27 años, se preparará durante 10 meses en Inglaterra, Italia y Suiza en un máster FIFA relacionado a su carrera.

"Mi papá estaba sacando un doctorado en Estados Unidos y nací ahí, viví 11 años en Costa Rica, terminé el colegio en Honduras, volví a los Estados a la universidad y luego acá", resume Brevé Mazzoni como el inicio de su vida ligada al deporte.

Su papá fue ministrto de educación en el periodo de Manuel Zelaya Rosales y en el presente es rector de Unitec. La vida suya era mucho de viajar inicialmente pero el establecimiento de su padre en suelo catracho le benefició para ligarse a Fenafuth.

"Mi pasión siempre han sido los deportes, me fui a Estados Unidos a estudiar gerencia deportiva", cuenta, desglosando cómo llegó a la Federación: "Antes de graduarme platiqué con los directivos de Motagua, mi papá los conoce, mi familia es Motagua y me abrieron las puertas dándome una oportunidad; ahí estuve un año y tres meses, pero me salió la oportunidad en la Federación".

Pero todo no inició ahí, pues en 2016 recuerda que el mandamás del Ciclón "don Eddy Atala me dijo que manejará la logística, montamos el partido, jugamos con River Plate en Orlando, perdimos 3-0 pero todo salió bien; yo había platicado con el abogado Mejía si había oportunidades en la Federación y me permitió trabajar como asistente del director deportivo Gerardo Ramos".

En su experiencia con la Bicolor su principal responsabilidad era "estar con las selecciones menores, fui a los sorteos de premundiales de la Sub-17 y Sub-20, pero desde un amistoso con Belice en octubre de 2016 estuve toda la Hexagonal con la Mayor hasta el repechaje con Australia, Copa de Naciones y amistosos".

Se desligó temporalmente del ente que rige el balompié catracho después de trabajar en el Mundial Sub-20 Polonia y los Juegos Panamericanos de Barranquilla en los cuales la Sub-23 alcanzó la plata.

Antes de marcharse a estudiar a Europa, Luis Brevé trabajó muy de cerca con Fabián Coito en sus primeros meses en Honduras.

¿QUÉ HACE EN EUROPA?

Luis Brevé asegura que no ha sido fácil irse abriendo espacio en un entorno tan exigente. "Al inicio uno no conoce y debe ir haciendo contactos, darse a conocer con los utilertos, fisios y profes; tuve la oportunidad de trabajar con el cuerpo técnico del profe Pinto, Jiménez, Valladares y Fabián Coito", menciona.

A ello añade que "todo eso ayuda, de a poco me han ido soltando, quedándome solo en Copa Uncaf, Copa Oro... de a poco me fui ganando su confianza". Sobre Jorge Luis Pinto, acepta que "era bastante exigente, con su manera de trabajo, disciplinado y se fijaba hasta en el último detalle... desde el trabajo en el campo hasta en la logística que es lo que le toca a uno, quería saberlo todo él".

En Inglaterra, Brevé estuvo recientemente presenciando el Leicester-Tottenham con algunos compañeros latinoamericanos de la maestría.

Le enorgullecen los pequeños avances que se ha tenido en cuanto al licenciamiento de clubes de FIFA, puesto que "poco a poco nos vamos profesionalizando más, lo cual es un gran beneficio"; eso sí, entiende que "muchos equipos apenas manejan sus redes sociales y realmente no tienen un gerente de logística, pero me alegra que nos estén dando oportunidades a jóvenes especializados en gerencia deportiva".

Está desde septiembre sacando una maestría que representa el único programa de postgrado que tiene FIFA". En 10 meses le tocará prepararse en Inglaterra (ciencias humanas), Italia (administración) y Suiza (derecho).