Orlando Ponce dispara contra Coito: "La Bicolor no debe utilizarla como un conejillo de indias"

Fabián Coito hizo oficial la convocatoria de la Selección Nacional de Honduras para los partidos ante Trinidad y Tobago y Martinica por la Liga de Naciones y armó algo que controversia con algunas ausencias.

La prensa deportiva se ha pronunciado en las redes sociales sobre la lista de jugadores donde no aparecen futbolistas como Michaell Chirinos, Choco Lozano ni tampoco Rubilio Castillo.

Orlando Ponce ha sido uno de los críticos con el llamado de Douglas Martínez y con la no convocatoria de Chirinos.

"La Bicolor no debe utilizarla Fabián Coito como un conejillo de indias. Douglas Martínez es una apuesta muy arriesgada para partidos oficiales, no tiene ni el nivel ni el rodaje para un proceso exigente. Dejar fuera a Chirinos me genera malas interpretaciones", dijo Ponce.

Pero ojo, también criticó el llamado de Luis Garrido que no puede jugar con su club en Europa, pues no fue inscrito.

"Sin fundamentos la no convocatoria de Michell Chirinos y Antony Lozano, y la convocatoria de Garrido. Discurso contradictorio de Coito. Chirinos y Lozano están activos y Garrido está de vacaciones. No se valora a los goleadores nacionales, ejemplo Juan Ramón Mejía.

