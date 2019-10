Fabián Coito: "Tenemos un grupo con una idea que podemos sacar un buen resultado"

La Selección Nacional de Honduras ya está en Puerto España para encarar su primer compromiso en la Liga de Naciones de la Concacaf, su rival de turno es Trinidad y Tobago, mismo que es de mucho cuidado, así lo ha dicho Fabián Coito en conferencia de prensa.

Selección de Honduras ya entrenó en el Hasely Crawford

El técnico uruguayo dijo que vio los últimos partidos de los 'Soca Warriors' y que ve una similitud con Jamaica en los futbolistas, pero tiene claro su estilo de juego.

"La información que hay de este partido es del último enfrentamiento reciente entre Trinidad y Martinica por el estilo de juego, lógicamente habrá dificultad por la localía de Trinidad, el momento de nuestro equipo que venimos creciendo, como todo partido el resultado nadie lo puede anticipar y sobre todo cuando hay cosas en juegos como escalar en el ranking, genera un entorno donde la dificultad se hace un poco más fuerte, más allá de eso tenemos un grupo con una idea que podemos sacar un buen resultado", comenzó diciendo Coito.

También recordó el pasado juego en el que Honduras triunfó ante Chile, con un histórico segundo tiempo, el que esperan repetir en Puerto España.

"Nosotros el último partido tuvimos dos tiempos diferente, ojalá nos acerquemos al de la segundo etapa, un equipo que recuperaba rápido el balón, que no la perdía, que sumaba gente en el área del rival, es la idea que tenemos, a veces el trámite del juego lo permite, otras no, de mantener Trinidad las características que ha mostrado será un partido donde cada uno va intentar imponerlo, pienso si nos hacemos fuertes en la zona defensiva y recuperación del balón podemos tener un buen partido, control del juego y podemos sacar un buen resultado, parte lo que propondrán, no creo que haya variante en lo que han mostrado en sus últimos juegos".

¿Tendrán un estilo igual a su último juego ante México?

"Por los futbolistas que integran el plantel, sí, por la idea pienso que no, tuvieron la misma en el juego en Trinidad y en México, van a internar repetir las ideas con otros jugadores".

Ahora cuenta con otros jugadores en esta convocatoria, con otros en ataque. "Lógicamente la intención de la fecha anterior era empezar con Rubilio (Castillo), no se pudo, lo hizo Jorge (Benguché), ahora vino Bryan (Róchez) con la idea de ver si ese buen momento que tiene en Portugal puede mostrarlo en la Selección".

SOBRE EL ESTILO DE JUEGO

"Por características de futbolistas, sí, se puede asimilar a Jamaica, por el estilo de juego va en la propuesta del entrenador, de lo que buscan, un juego no tan vertical, es de más asociarse".

Coito no se siente favorito, pero se ilusiona con el equipo que tiene. "Hablar de favoritismo previo a un partido es tratar de adivinar lo que va a pasar, nosotros tenemos un equipo y futbolistas que mentalmente permiten imaginar un buen partido", cerró.

Honduras juega este jueves a las 5:00 de la tarde en la cancha del estadio Hasely Crawford por la Liga de Naciones de Concacaf. La Bicolor nunca ha perdido en este país.