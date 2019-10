Maynor Figueroa: "La propuesta de nosotros tiene que ser buscar los tres puntos"

Maynor Figueroa, defensor y capitán de la Selección Nacional de Honduras, habló previo al juego ante Trinidad y Tobago por Liga Naciones Concacaf, adelanta que el grupo solo piensa en un triunfo.

Honduras realizó su último entrenamiento pensando en Trinidad y Tobago

Primero empezó hablando se su relación con el técnico de Trinidad y Tobago, Dennis Lawrence, con quien jugó en contra y además estuvo como asistente en el Wigan.

"La verdad que con Dennis en algún momento lo enfrenté como jugador, en mucho tiempo fue el asistente en Wigan, la relación es muy buena, él sabe de la capacidad no solo de la mía, si no de todos los jugadores de Honduras, contento por el halago, dentro del terreno de juego uno tiene que demostrar, sabemos lo que nos estamos jugando, tenemos la mentalidad de empezar este torneo con pie derecho", dijo Figueroa.

También se refirió al compromiso que debe de dar cada jugador en la 'Bicolor' siempre que sea convocado.

"Cada partido es único, cada oportunidad, cuando venimos acá tenemos que dar el máximo, en el fútbol vivimos del día, el resultado es el reflejo de lo que hacemos en el terreno de juego y lo que se practica", comentó.

SOBRE LOS JÓVENES

"Soy el más experimentado, el de mayor edad, en el fútbol uno siempre aprende, aunque sean jóvenes, aquí estamos para ayudar, dar ese respaldo para estar en esa etapa de crecimiento, que no sean jugadores que vivan ese momento, que no solo sea de uno, dos o tres partidos, si no que de torneos, todo aquel que tenga un buen momento tendrá su oportunidad".

Para Maynor esta Selección que enfrentarán es otra en comparación a las que se midieron años antes.

"Podría decir que es una Trinidad totalmente diferente, una Selección que trata de manejar bien el balón, quiere tener la posición, con jugadores rápidos, hay que estar atentos, no nos vamos a enfrentar a la típica Trinidad de antes que salía con balones largos, hay que estar atentos a todo, en el terreno de acuerdo al resultado muchas cosas pueden pasar", detalló.

¿Van por el triunfo?

"Por supuesto que sí, aún en cuando estamos en condición de visita, pero obviamente hay que ser cautelosos, hay que tener respeto con el rival, están en su casa, pero la propuesta de nosotros tiene que ser buscar los tres puntos", cerró.