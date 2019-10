Mario Bocaly, entrenador de Martinica: "Tenía miedo del inicio del partido"

Mario Bocaly salió satisfecho por lo mostrado por su Selección de Martínica en la derrota 1-0 frente a Honduras y recordó que son un equipo en crecimiento que, sin embargo, no lo hizo con miedo".

"Tuvimos un partido difícil y tenía miedo del inicio del partido porque Honduras jugó contra Trinidad hace tres días, teníamos un problema de ritmo y hemos visto eso a los tres minutos del primer tiempo; después Martínica intentó jugar", pero sin éxito, analizó de entrada el DT antillano.

Estima que sabía que "teníamos que atacar, no teníamos nada que perder" porque "Honduras es más fuerte y estaba en su casa; no teníamos otra opción que hacer un gol".

Cree que al "Honduras está en la final de la Liga de Naciones, vamos a jugar con ellos el pase a la Copa Oro en casa" con más confianza y "tenemos un mes para preparar el partido y pienso que tenemos que dar otra cara de Martínica allá".

Destaca el crecimiento que abona a los suyos contender ante selecciones más fuertes: "Es un partido de fútbol que vinimos a jugar, pero antes del partido sabíamos que el inicio estaría difícil para nosotros", más aún cuando "un jugador de Martínica marca en su propia meta. Sabemos jugar poquito de fútbol", lanzó sonriente.

No mira que el engramado del Olímpico les haya perjudicado, de hecho, dio ejemplo de problemas estructurales con los que olean a diario en su país.

"Problema de cancha no, he visto que tres o cuatro jugadores no tenían buenos zapatos para jugar fútbol de alto nivel allá, es imposible de jugar, el jugador allá no encuentra zapatos para jugar fútbol; solo tenemos cinco jugadores profesionales, son las pequeñas cosas que tenemos que mejorar", expresó con humildad.

Rematando su comparecencia de prensa, Bocaly manifestó que "la Selección de Martínica tiene una situación especial, es imposible jugar para el Mundial, somos una isla que depende de Francia, solo podemos en competiciones de Concacaf" y eso les afecta a la hora de medirse con otras escuadras del área.