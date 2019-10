¿Qué fue de Jonathan Bornstein? El mejor aliado de Honduras para clasificar a Sudáfrica 2010

Para muchos es considerado como un héroe nacional debido al gol de último minuto que le dio el empate 2-2 a Estados Unidos frente a Costa Rica, y que permitió que Honduras clasificara al Mundial de Sudáfrica 2010, tras una larga espera de 28 años.

Se trata del futbolista estadounidense Jonathan Bornstein, el lateral izquierdo que se elevó al minuto 94 y con un cabezazo venció a Keylor Navas para igualar el marcador ante los ticos en el último partido de la hexagonal rumbo a la justa africana.

Ha pasado una década desde esa alegría enorme provocada en todo el pueblo hondureño, sin embargo en la retina de los aficionados que observaron ese partido, aún se mueven los sentimientos al recordar la faena lograda por Honduras.

Pero, ¿qué fue de Jonathan Bornstein 10 años después? El que fue elegido como novato del año de la MLS en 2006 con Chivas USA no ha podido tener una regularidad en su carrera deportiva. Ahora a sus 34 años milita en el Chicago Fire y en su trayectoria registra estadías en México e Israel.

Un año después del mundial, el zurdo norteamericano decidió probar en la liga mexicana. Tigres adquirió sus servicios para reforzar la defensa por tres temporadas. Con el cuadro felino consiguió el título del Torneo Apertura 2011. No obstante, en 2014 fue cedido a Atlante.





En su primer campaña con el cuadro de Cancún solo disputó tres partidos con un total de 38 minutos. Producto de la inactividad, los directivos de Atlante decidieron no continuar con el préstamo y regresar al jugador estadounidense a Tigres, mismos que de inmediato lo transfirieron a Querétaro en carácter de cesión.



Con los Gallos, Bornstein encontró mayor constancia a pesar de no ver minutos en el primer torneo y sólo jugar siete partidos en la segunda temporada con el equipo queretano. Su mejor año con el conjunto de la Corrregidora fue en 2016 cuando fue titular indiscutible en liga y salió campeón en la Copa ese mismo año. La banda izquierda fue de Jonathan hasta el Clausura 2018 cuando el equipo lo borró por completo.



Después de no ser contemplado en seis meses por Luis Fernando Tena, entonces entrenador de Querétaro, el futbolista decidió probar suerte en Israel. El equipo de Maccabi Netanya se hizo de los servicios del veterano defensor.

En la nación asiática logró disputar 25 partidos y anotó un gol. Esa fue una de las mejores temporadas en la carrera de Jonathan Bornstein ya que logró asentarse entre los estelares del conjunto israelita.

Su aventura solo fue de un campeonato, luego regresó a la MLS y se unió a las filas del Chicago Fire, ya con 34 años. En el presente curso jugó 11 partidos pero no pudo ayudar a que su club se metiera a los Playoffs.

Sin duda alguna que no todo fue color de rosa para Jonathan, quien en su momento fue el mejor aliado de Honduras hace mucho tiempo y en el recuerdo de millones de catrachos hay un profundo agradecimiento por ese fantástico gol que inundó de alegría al país.