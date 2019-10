Bryan Róchez reflexiona: "Sé de mi capacidad y lo que puedo aportarle a la Selección"

El delantero Bryan Róchez se marchó optimista en su retorno a la disciplina del Nacional de Portugal luego de participar con la Selección de Honduras en los juegos ante Trinidad y Tobago y Martinica.

Róchez salió como titular en los dos partidos, pero en ninguno tuvo la actuación que hubiese querido. Pese a esto dice no sentirse en deuda porque intentó hacer lo mejor.



El artillero comenzó hablando del duelo en general y ante la pregunta por qué de una victoria tan estrecha: "Martinica también hay que darle su mérito. No es excusa, pero lo importante era sacar los tres puntos y ahora voy que pensar en lo que viene".



El ariete destacó que en estos dos juegos "me llevo un poco más de conocimiento de mis compañeros. En ataque solo con Alberth había jugado al frente y con Jonathan en una concentración sub-20. Ahora conozco las características de cada uno de ellos", manifestó.



Confesó que tras estos dos triunfos ha visto a la Selección "muy bien un grupo muy unido y muy entusiasmado, que sabe lo que quiere en los partidos. La Selección está plagada de jóvenes, pero también hay gente de experiencia que nos ayuda a mejorar día a día".





En cuanto a su rendimiento individual apuntó lo siguiente: "Capaz no se dio el gol y un funcionamiento mejor de mi parte, pero hay que seguir trabajando para mejorar cuando toque volver".



Bryan afirmó que pese a que no consiguió mostrar su mejor rendimiento, no se siente en deuda: "La verdad que no, estaba buscando el gol para ayudar al equipo. Sé de mi capacidad y lo que puedo aportarle a la Selección pero en deuda creo que no. Traté de hacer lo mejor posible en los dos partidos. Así que a seguir trabajando en el club y a esperar nuevas convocatorias".



Mencionó que no conversó con el seleccionador Fabián Coito tras desintegrar la concentración: "Felicitó al grupo de su parte pero individualmente no hubo nada. Aconsejó que se regrese a los clubes para hacerlo de la mejor manera".



Róchez está convencido de que retornará a la convocatoria: "Es la idea, regreso con entusiasmo a mi club. A seguir con el buen nivel que he mostrado, regresar con la Selección y hacer mas cosas bien".