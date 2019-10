Rigoberto Rivas enaltece estar en la H: "Venir a la Selección es un prestigio"

Seguir a @fredyro19

Rigoberto Rivas regresó a Reggina de Italia después de participar con la Selección de Honduras en la doble cartelera de Liga de Naciones frente a Trinidad y Tobago y Martinica, ambas victorias que valieron el pase a la Copa Oro 2021.

Pero antes de irse dejó en claro que en la Selección "estamos contentos" con el momento actual bajel mando del uruguayo Fabián Coito.

Resaltó que frente a las dos escuadras caribeñas "jugamos bien", eso sí, sin dejar de reconocer que "tal vez no fue mi mejor partido, pero lo importante era ganar".

Manifestó que Coito "estaba muy contento porque era muy importante ganar para dar continuidad al trabajo que estamos haciendo".

Cuestionado sobre las cosas que,posiblemente le falten a la H, Rivas indicó que "no te sabría decir", agregando a su vez "las cosas nos están saliendo bien, pero sabemos que tenemos que mejorar muchísimo. Podemos hacer más goles y tenemos que mejorar eso".

El habilidoso jugador "tuvo la oportunidad de arrancar en el once titular ante Martinica y no ocultó su alegría por ello: "Estoy contento con que el profe me haya dado la oportunidad de jugar de inicio".

Con la mirilla puesta en lo que viene, valoró el hecho de vestir la camisa de la H porque con ella se da a conocer: "Venir a la Selección es un prestigio y siempre estoy feliz de hacerlo", expresó con alegría.

Rigo Rivas afirmó dijo que "si destaco una cosa es que somos unidos y salimos al campo a luchar el uno para el otro; eso se ve".

Cerrando, compartió algunas de las solicitudes que reciben del seleccionador catracho: "Nos pide que seamos equipos, que luchemos y no nos demos por vencido nunca".