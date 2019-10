Fabián Coito: "Descansarnos en estos resultados sería mortal para nosotros"

La Selección de Honduras al mando de Fabián Coito ha empezado a dar pasos importantes en este nuevo proceso, llevan cinco triunfos consecutivos, se clasificaron a la Copa Oro 2021 y a semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El estratega uruguayo ha hablado de lo que está viviendo con la 'Bicolor', además de lo que primero que vio al llegar a suelo 'catracho'.

Coito sabe que les falta mucho que mejorar, pero no le teme al reto y le gustaría foguearse ante rivales de Europa o Sudamérica, ha comentado al programa Jorge Ramos y su Banda de Espn.

DIRIGIR SELECCIÓN

"Es una experiencia totalmente diferente entrenar Selección en donde se puede trabajar tres o cuatro días para un partido, hay que tenerlos muy calificados, bien visto al rival, ver los momentos en los que llegan los jugadores y jugar mucho con todo lo que está en juego, en estos partidos ante Trinidad y Tobago y Martinica, más allá de los rivales y creer que eramos favoritos ante ellos, había mucho en juego lo cual distorsiona a veces el rendimiento del equipo, sobre todo cuando se está en formación, en los Panamericanos tuvimos más tiempo, todo lo que teníamos era a favor, para ganar, estoy conforme, sobre todo por como lo manejamos como grupo, trasladar un buen ambiente que hay fuera del campo hacia el terreno de juego, son cosas muy importantes, sobre todo difícil de logar en una Selección que tiene tan pocos días para estar juntos, después el funcionamiento es una consecuencia de ese buen estado, me gustaría jugar mejor, seguir creciendo en intensidad, estamos intentando hablar con los futbolistas de importancia del ritmo, es muy fácil decirlo, pero no trasladarlo, realmente estamos contentos y conformes".

SU LLEGADA

"Nosotros cuando llegamos una de las cosas que percibimos era una baja intensidad en el ritmo de juego y un poco de desorden en la funciones de los futbolistas, esto es según el gusto de cada entrenador, trabajamos mucho en el orden y la intensidad, pero también se tiene que tener una idea de juego, no solo se le puede decir al futbolista que tiene que correr más, intentar de visualizar contra qué formación estamos jugando y dónde podemos generar los espacios, hemos encontrado futbolistas de un buen manejo que justamente están en el fútbol europeo y más allá en el equipo o categoría que estén van trasladando al resto del conjunto".

MEJORAR MUCHA COSAS

"En Honduras ya he hablado que hay que mejorar para estar o arrimarnos cada vez más al fútbol de alto nivel es mejorar las canchas, la capacitación a los entrenadores y el fútbol, la competencia, que sea mejor, en cantidad y calidad, el futbolista hondureño va a estar mejor preparado para ir al exterior y va ser mirado en los mercados más importantes, eso es a nivel local. Pondría a todos a analizar el fútbol, hablar del partido respecto a lo que se juega y no situaciones que rodean el partidos, creo que a eso se refirió el 'Tata', después Concacaf yo creo que algunas cosas deben de ser mejoradas, lugares de entrenamiento, por lo menos yo lo intento en mi federación, yo entiendo porque México está en un nivel altísimo de desarrollo yo diría que a nivel de Europa y creo que siente el escalón grande y me imagino cuando va a jugar partido con fútbol que están en pleno desarrollo y eso afecta al rendimiento de un equipo, yo vengo de Uruguay en donde la Selección está bien posicionada, pero el fútbol local tiene muchas cosas que mejorar, igual que acá y a nivel de Concacaf, en Honduras estamos tratando de hacer cosas para mejorar".

NO RELAJARSE

"Tuvieron paciencia, realmente no percibí, tenso porque cuando no se dan los resultados lógicamente eso genera el fútbol profesional y ahora qué pasará, yo nunca vine en función de que quiero cuidar mi trabajo, yo quiero llevar a delante lo que pienso, lo que he aprendido y ser transparente y honesto con mi trabajo, esas cosas mostraron una forma de ser en la cual se creyó, ahora se enderezó un poco, pero tengo muy claro que nada es para siempre, así que descansarnos en estos resultados sería mortal para nosotros, sabía que los trabajos cuando son planificados a la corta o larga van dando sus frutos, a veces la directiva no soporta, yo nunca he sentido un ambiente de duda o tenso, lógicamente no se hubieran dado los resultados generaba un ambiente diferente, imaginar que hubiéramos ganado la Copa Oro quizá no hubiera estado acuerdo por el poco tiempo de trabajo que teníamos y yo te digo que ante Brasil fue el partido que nos quedó muy lejos, quizá en un tiempo nos volvamos a encontrar y veremos como estamos en ese momento, luego más allá de perder ante Curazao los trámites de juego no hablaron de un mal funcionamiento y hoy Curazao está demostrando que no era fácil"

PIDE GRANDES FOGUEOS

"Me gustaría medirme con rivales de exigencia indudablemente que hacen crecer, este partido que jugamos con Chile más allá del resultado y la confianza que generó, lo manifestamos y lo confirmamos en esta última fecha FIFA, cuando jugamos contra Brasil y el resultado era grandes hice dos cambios de dos futbolistas y les dije que no iban a entrar a querer cambiar el resultado, le dije intentemos aprender de cómo es el fútbol de alto nivel, eso se aprende jugando, y aveces sufriendo, claro que me gustaría jugar con equipos europeos, sudamericanos, sobre todo ahora que vamos dando pasitos hacia adelante y nos estamos consolidando como equipos".