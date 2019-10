Jenny Fernández en Diez TV: “La Selección no necesita a Antony Lozano en este momento”

La negación de Antony Lozano de ser convocado por la Fabián Coito para los encuentros de la Selección de Honduras en la próxima fecha FIFA de noviembre, ha abierto paso al debate ante la prioridad del futbolista de mantenerse y afianzarse en el Cádiz, su nuevo equipo en la Segunda División de España en donde pasa por un buen momento.

El tema no ha pasado desapercibido y en palabras de la periodista de Diez TV, "no es la primera vez que le pide no ser convocado a la selección nacional porque quiere mayor confianza en su equipo. Lo segundo, en este momento no lo necesitan, hay muchas variantes”.

Es por esta razón que ve con buenos ojos su ausencia para dar espacio al máximo goleador del torneo que milita en el Real de Minas, Juan Ramón Mejía. “El hecho de que le dé una oportunidad a Juan Ramón Mejía la afición lo aceptaría más, tampoco es que Choco sea muy querido en Honduras por su rendimiento"

“Juan Ramón Mejía pide su oportunidad a goles; por ahí me han confirmado que Coito estaría pensando en darle oportunidad”, soltó.

Finalmente, volvió a apuntar el caso de Lozano. “Hoy tiene su prioridad y está bien que se quede allí. La Selección necesita futbolistas comprometidos que quieran venir siempre, que suden la camiseta y que consideren importante estar en estos partidos de la Liga de Naciones”.

Aún con dos encuentros por disputarse (Martinica y Trinidad y Tobago), la Bicolor ya está clasificada a la Copa Oro 2021 y a la semifinal de la Liga de Naciones.