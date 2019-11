Marcelo Santos sobre su llamado a la H: "Félix me lo comunicó, pensé que estaba bromeando"

Después de seis meses fuera de las canchas por lesión el centrocampista Marcelo Santos que milita en el Motagua ha sido sorprendido por Fabián Coito tras convocarlo en la nómina de 32 futbolistas para integrar la selección de Honduras de cara a los juegos del 14 y 17 de noviembre ante Martinica y Trinidad y Tobago.

En palabras del futbolista de 27 años "estoy motivado y contento por tener mi primer llamado a la selección, debo tratar de aprovechar esa oportunidad y la convocatoria.

Además explicó el momento peculiar cuando se enteró en la noticia. Dejó en claro que pensó que su compañero estaba bromeando. No lo podía creer.

"Hoy me di cuenta acá en el aeropuerto, esto es gracias a Dios y al trabajo que se ha venido mostrando, espero aprovechar esta oportunidad. Estaba con Félix Crisanto platicando y me comentó la noticia que estaba convocado ya que se fijó en la nómina. De mi parte muy feliz y contento por este llamado", relató.

Y agregó: "Creí que estaba bromeando, pero me mostró la imagen de la convocatoria y al ver mi nombre sentí mucha felicidad y alegría. Por ahí es algo que soñaba desde hace mucho tiempo de formar parte de una selección, trataré de aprovecharlo".

Te puede interesar: El costoso viaje de la selección de Honduras a Martinica

Ante ello detalló que "no esperaba un llamado como este, soy consciente que venía de una lesión que me tuvo parado, pero siento que los partidos que he jugado he hecho las cosas de la mejor manera, ahora toca demostrar el porqué fuimos llamados. Es mi primera vez en una selección, algo que soñé desde pequeño. Es una satisfacción grande".

Finalmente dejó entrever que su lesión de ligamento cruzado ha quedado en el olvido y que está listo para mostrarse en la selección absoluta.

"Atravesé momentos duros, pero me recuperé. Hoy agradezco a Dios y al cuerpo técnico de Motagua. En los minutos que me han dado los he sabido aprovechar para retomar la confianza y nivel que tenía antes de la lesión", soltó.

Marcelo Santos disputará este jueves la final de la Liga de Concacaf ante Saprissa. Además es pieza clave en el esquema de Diego Vázquez que buscarán sacar un resultado positivo para cerrar bien en casa el próximo 26 de noviembre.