VIDEO: Rigoberto Rivas desperdicia lanzamiento penal y la estrella en el poste  

Honduras a través de Rigoberto Rivas ha perdido la oportunidad más clara de empatar el partido que pierde desde el minuto cinco del primer tiempo cuando Emanuelle Riviere anotó el 1-0 de Martinica.

Una falta en el área de Jordy Delem sobre Juan Ramón Mejía fue sancionada con un lanzamiento desde los once pasos por el árbitro Theodore Unkel.

Fue entonces que Rivas tomó la pelota y se perfiló para rematar, pero llevaba demasiada potencia que la la elevó y el esférico se estrelló en el horizontal del arco que defiende Loic Chauvet.

Este juego de la Bicolor no representa ningún peligro en el ranking FIFA ya que Martinica no está afiliada, prácticamente es un juego de trámite ya que la Bicolor tiene casi asegurado el primer lugar del grupo C de la Liga A.

Es por ello que el entrenador Fabián Coito decidió llevar un cuadro alterno al caribe y ha utilizado como titulares Harold Fonseca, Danilo Tobías, Marcelo Pereira, Edwin Rodríguez, Edwin Solani, Juan Ramón Mejía y Douglas Martínez que generalmente no eran convocados o tenían pocos minutos en el proceso.