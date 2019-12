Jerry Bengtson: "No sé si Jorge Luis Pinto habló cosas de mí"

El delantero hondureño Jerry Bengtson considera que ya está listo para volver a la selección de Honduras que actualmente dirige el técnico uruguayo, Fabián Coito.

Este domingo en la previa del encuentro entre Olimpia y Marathón por el cierre de la Pentagonal del Torneo Apertura 2019, el ariete concedió una entrevista a Cinco Deportivo en donde dejó en claro su sentir nuevamente.

Traducido de su buen momento en el torneo marcando nueve goles y ante la consulta de Salvador Nasralla si le gustaría regresar a la Bicolor, fue claro en que "la verdad que sí, si se me da la oportunidad de volver a la selección, iré".

Ver: El plan de trabajo de la selección de Honduras para el año 2020

Ante ello detalló que "he venido trabajando, no sé si ha pasado alguna cosa allí" o "si hablaron con Pinto y habló cosas de mí porque desde que llegó el profesor no me han tomado en cuenta".

Y agregó que "ir a la selección es algo lindo, pero si hay alguna decisión allí que pasó, es algo de ellos".

Lo cierto es que durante el período del colombiano Jorge Luis Pinto, el atacante estuvo en sus nominaciones durante un tiempo, pero después de un juego ante Canadá no volvió a ser convocado por negarse a entrar al campo, según explicó el DT tras su último día de trabajo al mando del equipo.

PENTAGONAL OLIMPIA VS MARATHÓN

En lo demás, Jerry guardó lugar para referirse al duelo crucial de este domingo en donde están a punto de coronarse campeonísimo.

"Estoy ansioso esperando el resultado del partido. Sabemos que ganando y esperando el otro resultado, podemos ser campeones. Hemos estado hablando con los compañeros, escuchando música, eso relaja un poco", dijo.



Ver: Sigue toda la previa del Olimpia vs Marathón por el cierre de la Pentagonal 2019

Además añadió que de acuerdo a su nivel "he terminado bien esto, he agarrado un buen ritmo. Ahora estamos confiando en el grupo que vamos a salir victoriosos. Tengo tres títulos, espero que podamos ganar el cuarto. Hace mucho vengo buscando el título con Olimpia, espero que lo logremos. No nos podemos confiar, tenemos que jugar el partido, será uno complicado, pero estamos confiando en Dios que lo vamos a lograr".