Daniel Uberti en su retorno al fútbol hondureño: "El tiempo pone las cosas en su lugar"

Para Daniel Uberti ser el nuevo coordinador de selecciones de Honduras es una inmejorable oportunidad en su carrera profesional y atrás quedó Real España, el club del cual salió abruptamente en 2017.

El uruguayo asume "con mucho orgullo y deseo de hacer las cosas bien" este reto y espera "que todo salga de la mejor manera". Se mostró complacido de ahora "aportarle a estos muchachos que vienen empezando en el fútbol".

"Me contactó gente de la Federación, por una nueva estructura que estaban organizando, con determinada metodología que se quiere implementar y por suerte se acordaron de mí y del trabajo que se ha hecho en épocas anteriores; estamos en esta nueva era", apuntó sobre cómo se gestó su arribo a la Fenafuth.

Consultado sobre qué de lo usado con la Máquina aplicará en la H, Uberti indicó que "siempre hay cosas rescatables y que se pueden incorporar, es diferente el tema en un club donde hay un día a día constante; en selecciones es diferente porque muchas veces el seguimiento tiene que ser externo".

¿Fue Jaime Villegas, su gran apoyo en la realeza, quien lo trajo? "Sí sé que Jaime me ha apoyado siempre, ha estado muy cerca del trabajo que se realizó en otro tiempo y lógicamente siempre tuvo la buena intención de que uno pueda trabajar para proyectos de país" , resaltó.

Prosiguió diciendo que "le agradezco a Jaime y a muchas personas, que no necesariamente son de Real España, que también apoyaron y avalaron que yo fuera parte de esto; muchas personas que están en la Federación e, inclusive, algunas que no", reveló.

Los sinsabores que dejó su anterior paso por la escuadra catedrática no tiene que influir en su presente, estima: "No, para nada. Para mí esto es una nueva etapa, lo que ha pasado en su momento pasó y por algo uno tiene una nueva oportunidad", advirtió.

Sin quitar el dedo del renglón respecto a ese tema, apuntó que "el tiempo pone a la gente y las cosas en su lugar, solo miro para adelante... por el bien de estos muchachos, los que acaban de jugar en Costa Rica, los que vienen de Belice y todo lo que tenga que ver con cualquier muchacho que tenga la posibilidad de estar en el fútbol. Nuestro deber como ex jugador y entrenador es trabajar para ellos, lo demás no cuenta", lanzó.

Daniel Uberti en compañía de su compatriota uruguayo, Ariel Bustamante, en el primer entrenamiento de la Sub-20 de Honduras con Reynaldo Tilguath.

REAL ESPAÑA ES COSA DEL PASADO

"Lo que hice en Real España me tiene acá, con el apoyo de otros grandes compañeros que todavía se mantienen", explicó a DIEZ Daniel Uberti en relación a lo que le dejó de positivo su pasaje por la institución.

En cuanto al tema de la dirección deportiva aurinegra, dice que "no sé" si es por la ausencia suya, ya que "no estoy involucrado en Real España, yo vengo con toda la ilusión de echarle todas las energías posibles, meterle todo el conocimiento y deseo a la Federación... ".

"Apoyar a todos los equipos por igual, porque ahora para mí Real España es igual que Motagua, Olimpia, Marathón, Social Sol, el que sea; aquí hay jugadores de todos lados, Vida, Real Sociedad, me debo a todos esos lugares de donde provienen los muchachos. Esa es la preocupación ahora".

Sostuvo en torno al momento actual del club que "no me corresponde a mi opinar porque no estoy allí, no me corresponde emitir una opinión, no tiene sentido porque yo estoy acá y esto es lo que me interesa ahora, todo lo que uno quiere mejorar", declaró.

La Sub-20 de Honduras comenzó desde ya sus trabajos con la mira en el proceso eliminatorio rumbo al Mundial de la categoría en Indonesia, el cual será en 2021.

Tener bajo su tutela a Reynaldo Tilguath, seleccionador Sub-20 y Luis Alvarado, Sub-17, lo recibe "muy bien porque son muchachos que, en su corto recorrido, han demostrado capacidad, un deseo de superarse y han logrado cosas importantes en momentos difíciles... el caso de Luis en el Honduras, que ha trabajado en condiciones complicadas porque la parte logística a veces no es la mejor en Honduras".

Uberti cree que "los procesos han sido exitosos en Honduras, a nivel de juveniles... ha habido momentos en los que se ha participado en mundiales en todas las categorías, que ni las grandes potencias lo han logrado".

Concluyendo, anticipa que "aquí no hay una receta mágica para nada, aquí simplemente lo que queda es enseñar, estar en el día a día con ellos" con el jugador joven y servirle en cuanto a "orientar, aconsejar y lógicamente está la parte metodológica que es importante y con el aporte de las ciencias auxiliares".