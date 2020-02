Carlos Pavón recibe Premio a la Trayectoria y revela a sus mejores amigos y los tres goles que no olvida

El icónico ex delantero de la Selección de Honduras y Real España, Carlos Plummer Pavón, fue seleccionado por el staff periodístico de DIEZ con el galardón del Premio Diez a la Trayectoria.

Con trofeo en mano y desde los estudios de TUDN en Miami, donde trabaja como analista de fútbol, la 'Sombra Voladora' tuvo palabras de agradecimiento hacia Diario DIEZ y reveló detalles que marcaron su carrera.

"Quiero agradecer a DIEZ por este premio que se ha otorgado a la trayectoria de mi carrera, es algo digno e importante para mí y sobre todo recibir reconocimientos en vida", fueron las primeras palabras del mundialista con Honduras en Sudáfrica 2010.

Plummer Pavón es una de las máximas glorias del balompié catracho y dignifica su obtención al expresa que la misma "estará en un lugar especial en mi casa", mostrando de paso su gratitud: "Agradecer de todo corazón a la gente de Diez, a todos los que colaboraron para que todo esto fuera posible".

¿Qué significa recibir este "Premio a la Trayectoria" en el que se le reconoce todo lo que dio a Honduras durante su gloriosa carrera en el fútbol?

Para mí es algo importante, la verdad recibir un premio de esta índole te da a entender que el trabajo que hiciste fue positivo, algo bueno, donde la gente lo está valorando mucho; uno a lo largo de su carrera, de estos años de jugar fútbol, el enfoque siempre fue hacer las cosas muy bien y que lleguen estos premios es importante... Los premios en vida son lo mejor que le pueden pasar a un ser humano y me siento muy contento de que se me haya elegido entre mucha gente y se me haya dado la posibilidad de recibir este bonito premio.

¿Alguna vez se imaginó que lograría ganar todo lo que logró?

La realidad es que, a pesar de que no tuve a alguien que me guiara y diera consejos, siempre supe adónde quería ir y llegar, siempre tuve una visión para poder aspirar y buscar mis sueños, a pesar de los obstáculos e incomodidades que uno pueda vivir en todo este periodo de 20 años que tuve de carrera como futbolista; me parece que los méritos llegan por sí solos siempre que uno se dedique a trabajar, a buscar esos sueños... El momento siempre va a llegar, lo visualicé y supe quién quería ser, gracias a Dios lo logré a base de sacrificio y mucho trabajo.

¿Qué cree Carlos Pavón que fue lo mejor que le dio a Honduras durante su trayectoria?

La gente ve en Carlos Pavón la entrega que tuvo en la Selección, la actitud que mostré en cada partido, que siempre dije que sí a la Selección Nacional; vestir la camiseta de la Selección siempre fue un orgullo para mí y creo que eso fue lo que quedó marcado en la gente, el querer estar para defender sus colores en el fútbol... Eso es lo que la gente más recuerda, y obviamente los goles, que son amores; tuve la fortuna de hacer muchos y a la gente le quedó marcado en sus mentes.

¿Cuáles son los tres grandes momentos en que podemos resumir su carrera?

El primero, mi debut, cuando debuté en el 92... Lo recuerdo muy bien porque fue en un torneo de Copa en Honduras, ante el archirrival de la ciudad, contra Marathón. Es algo que no se te puede olvidar porque es cuando debuté e hice un gol, el del gane y quedó marcado en mi memoria; la segunda, obviamente llegar a un Mundial, creo que es la graduación de un futbolista, a mí me costó cuatro eliminatorias y lo logré en lo último de mi carrera y cumplí ese sueño, por decirlo así, me gradué para poder concluir mi carrera de una manera exitosa llegando a ese Mundial de Sudáfrica 2010; la tercera, lo más importante en esta carrera del fútbol no es cómo comienzas sino cómo terminas... La realidad es que gracias a Dios terminé en buenos términos y luego tu equipo del alma, Real España, te hace una despedida. Son momentos inolvidables en la carrera de un futbolista que no se olvidan. Mi despedida fue algo maravilloso en San Pedro Sula, en el estadio Morazán, fue algo espectacular. Yo comencé bien y terminé de maravilla.

Una imagen que resumen los tres mejores momentos de su larga trayectoria como futbolista.

¿Cómo le gustaría que la gente recordara a Carlos Pavón? ¿Qué es lo que lo haría más feliz?

Gracias a Dios la gente recuerda a Carlos Pavón por lo que hizo en el campo y defendió a su Selección, por lo que hizo en su equipo Real España y a nivel internacional; estoy muy agradecido con la vida, me ha dado muchísimo: una hermosa familia, buenos amigos y sin duda lo más lindo es que la gente te reconozca en la calle y te diga que fuiste un gran jugador, te piden un autógrafo, una foto... Ahí te das cuenta que lo que hiciste en tu carrera valió la pena, el sacrificio, el llanto. Esas son las cosas que uno valora y te da a entender que lo que hiciste, en los 20 años como futbolista, fue algo muy bonito.

¿Cinco grandes amigos que le dejó el fútbol?

¡Wow! En el fútbol te encuentras personas muy queridas y hay que seleccionarlas bien porque a veces el futbolista tiene momentos muy duros y en esos momentos aparecen los amigos; lo más importante en esto es saber elegir a las personas, a lo largo del fútbol he tenido personas que sí han estado conmigo siempre... Comenzamos una carrera de futbolistas, tal es el caso de Amado Guevara, Tyson Núñez, Danilo Turcios, Iván Guerrero, donde hasta el momento seguimos en contacto...Sufrimos, nos divertimos mucho, lloramos y es la ventaja del fútbol mantener esa unión en una carrera que es muy compleja y difícil.

¿Los tres goles imborrables de su carrera?

¿Tres goles que recuerdo de mi carrera? Por fortuna hice muchísimos y recordar tres me hace pensar... Con la Selección de Honduras me acuerdo muy bien que fue un periodo muy complicado en mi país (2009), había problemas políticos y nos íbamos a enfrentar en ese momento crucial a Costa Rica que estaba en un nivel óptimo y nosotros no estábamos muy bien. En ese partido fue algo inolvidable porque fue un golazo y no se me va a olvidar; el segundo fue con la Selección también (2009), contra El Salvador, en el Cuscatlán un 1-0, dependíamos del resultado de Estados Unidos y ganamos el juego con gol mío; el tercero, entre muchos goles importante e históricos que hice con la Selección Nacional de Honduras, pues cada gol que marqué me llenó de mucha satisfacción al igual que mi gente y nunca se olvida.

Los estudios de Univision, donde Carlos Plummer Pavón es uno de los más destacados analistas de fútbol, fue la entrega del Premio Diez 2019 a la 'Sombra Voladora'.

Ya retirado, ¿ha visto a algún equipo que le deleita cómo juega y en el que le gustaría estar o dirigir?

Ahora que estoy de este lado de la pantalla, que veo mucho fútbol la verdad, el alemán, español, Liga MX y MLS, me gustan muchos equipos cómo juegan al fútbol y sin duda en este momento no estoy en el plan de decir: 'Me encantaría dirigir a este equipo'... Veo diferente el fútbol en este momento, me gusta analizarlo, sacar números, mover las piezas y en su momento va a llegar para tomar la decisión de ir a dirigir. Sin duda, en un futuro, quisiera dirigir al Real España y también a la Selección de Honduras, ¿por qué no?, pero todo a su debido tiempo y paso a paso.

Así cerró el entretenido pregunta y respuesta con DIEZ el ex seleccionado nacional hondureño: "Gracias a Diario Diez por otorgarme esto y muy agradecido por haber recibido este enorme premio".