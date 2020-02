Fabián Coito sobre la Sub-23: "En cuanto al nivel, estamos un poquito lejos de lo que queremos"

Fabián Coito, técnico de la Selección Sub-23 de Honduras, se refirió al amistoso interno realizado en el Estadio Morazán y de las labores del tercer microciclo.

"Estamos con un grupo bastante numeroso. Esos cambios son producto de los jugadores que compiten en sus clubes. Hoy es el primer entrenamiento de carácter amistoso, sacamos conclusiones, respuestas, disparadores para planificar. Estamos conformes", inició contando.

Para esta cita, Coito convocó a Rolman González y Cristian Sacaza, integrantes del Atlético Pinares, campeón de Liga de Ascenso.

"No sabíamos qué futbolista nos íbamos a encontrar en cuando a su capacidad física, pero estuvieron a la par. Sabemos de su nerviosismo en su primer microciclo. Muy buena esa posibilidad de poder hablar con entrenadores del Ascenso e incorporar jugadores", agregó.

El timonel sigue afinando detalles para la elección de los jugadores que llevará a Guadalajara y buscar un boleto a los Olímpicos de Tokio 2020.



La Sub-23 de Honduras cerró su tercer microciclo con un amistoso interescuadras en el Estadio Morazán. Foto @FenafuthOrg

"En este tercer microciclo hay jugadores del exterior que no habían estado nunca. Otros que no asistieron por el tema de Concachampions y otros no vinieron porque cuidamos que estaban fatigados por las cargas y viajes. Este fútbol es tomado con pinzas, nos permitió ver a futbolistas no teníamos habitualmente en un plantel y los queremos observarlos. En cuando a la observación fue importante, en cuanto al nivel, por supuesto estamos un poquito lejos de lo que queremos".

Coito se desmarca de la palabra "favorito"

Al estratega le preguntaron si la medalla de plata alcanzada por la Sub-23 en los Juegos Panamericanos de Lima en 2019 lo ponen como favorito en Guadalaja y fue tajante.

"No veo asociación entre un Panamericano o un Preolímpico. Son rivales diferentes, preparación diferente. Nos da la posibilidad que podemos lograrlos, pero de allí a ser de favorito es muy mediático. Yo como entrenador pienso que los favoritos son los que hacen buena preparación, llegan en buenas condiciones y al momento de jugar tienen las cosas claras".

Su objetivo en estos trabajos es seleccionar a los mejores hombres para buscar esa cuarta clasificación al hilo a unas olimpiadas.

"Vamos a intentar llegar con un equipo que nos permita soñar con la clasificación, en ese camino vamos. El gran objetivo es llevar al torneo un grupo, funcionamiento que nos permita luchar por esos dos boletos que hay".

Coito deberá brindar su listado oficial a más tardar el 10 de marzo. Por el momento se alista para girar otra convocatoria y comenzar el lunes en San Pedro Sula con el cuarto microciclo.