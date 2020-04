Copán Álvarez sobre Wilmer Velásquez: "En la Selección era como en el Congreso, no rindió"

Mientras su compañero en Telemundo, el ex goleador mexicano Carlos Hermosillo le recordaba que "eres lo máximo" y "soy tu fan", Copán Álvarez se enganchó en un entretenido y revelador Instagram Live con DIEZ.

El analista catracho de Telemundo lamentó lo que está pasando en el mundo con el coronavirus Covid-19 y reconoce que "lo que está pasando se veía venir porque no se toman las medidas rigurosas, tomando como ejemplo a Italia y España".

El periodista hondureño nacido en Argentina fue consultado por los internautas sobre si Liverpool, en Inglaterra y Motagua, en Honduras, merecían ser condecorados como campeoenes si no se reanudaban sus torneos...

"Me parece que darle el título a Liverpoool, más que un bien le hacés un mal, dárselo a Motagua en Honduras... ¿A qué sabe? En cuanto a justicia sí se tiene que parar el torneo, pero para qué empezar el otro, mejor terminar este", lanzó como sugerencia.

Orinson Amaya ante crisis por Covid-19: "Marathón un mes más no podría sobrevivir".

Se refirió a los problemas financieros que esta crisis sanitaria traería a la mayoría de afiliados de la Liga Nacional: "Pienso que hay que buscar una manera en que perdamos lo menos posible... Jugando los jugadores del Vida no cobran, ahora va a ser más difícil", ejemplificó, recordando que la gente del Vida está desahuciada, yo cuando vi que le regalaron unas canastas a los jugadores, no lo podía creer".

Y entendió la postura del presidente de Marathón, Orinson Amaya: "En este momento no hay manera, ¿qué puede hacer un equipo de fútbol si no está recibiendo nada? Los patrocinadores, ojalá que no, se pueden retirar por un tiempo... No es fácil el tema y habrá gente que va a perder mucho".







Recordó como su momentos más emocionante el gol de 'Pecho de Águila' Zelaya (en España 82'), "estaba muy chiquito, lo estaba viendo en la casa de mi abuela, y el grito fue increíble...Trabajando, muchos, creo que fue muy emocionante el gol de Carlo Costly contra Ecuador".

Acepta que ese tanto del 'Cocherito' "fue una descarga para nosotros y le tocó narrarlo a Salvador (Nasralla), poco antes me hubiera tocado a mi", rememoró entre risas.

Copán Álvarez recordó el inmenso apoyo que le brindó su compatriota Ana Jurka cuando llegó a Telemundo.





COPÁN ÁLVAREZ Y SU LLEGADA A TELEMUNDO

Copán Álvarez recuerda que "antes de irme a Brasil recibí la llamada de una persona de Nueva York" para enrolarse a Telemundo, su actual empleo, para el cual fue importante el apoyo de una compatriota que recientemente charló con DIEZ, Ana Jurka.

Sus más de cinco años en suelo estadounidense, radicado en Miami puntualmente, lo facultan para decirle a las nuevas generaciones de comunicadores que se puede lograr con "pasión, estudio y buscar tu punto fuerte... Desarrollarlo y no descuidar los otros, no todo mundo tiene que ser relator", advirtió.

Aclara que a día de hoy no se moja por ningún equipo de Honduras: "Cuando uno empieza a trabajar en esto, yo trabaje 13 años transmitiendo Liga Nacional, se te quita la pasión... @.

Deja en claro que "si seguís con el fanatismo perdés la objetividad y al final me ponía contento cuando los chicos le ganaban a los grandes. Hay gente que me dice que soy Motagua, Olimpia, que piensen lo que quieran".

SELECCIÓN DE HONDURAS, MARADONA, MESSI...

"Para competir en Concacaf, sí, en el Mundial no", fue la contundente respuesta de Copán Álvarez en relación a si Honduras tiene con qué buscar el boleto a Qatar 2022. Y reiteró que "a nivel de Concacaf sí podemos competir, es más, yo creo que vamos a ir al Mundial", vaticinó.

Y para sustenta dicha teoría argumentó que "no hay una generación, la dorada que tuvo Honduras, la de finales de los noventas hasta el 2014, ya no está... Con todo respeto, el nivel que tuvimos con esa calidad de jugadores ya no lo tenés... Es una cuestión generacional".

Contraste doloroso: Hace 10 años, así era la legión de Honduras por el mundo.

Sí estimó que "Costa Rica anda bajo, obviamente tiene buenos jugadores y puede levantar; en Panamá creo que hay una generación que se les está yendo, igual son muy fuertes y pueden mejorar; México está muy arriba de nosotros; Estados unidos, pese a esa mazazo de no ir al Mundial (Rusia 2018) y que no tiene una buena generación, tiene los recursos y es por eso más que nosotros; luego están Canadá y El Salvador, los de siempre".

Mientras decía que "mi ídolo de niño es (Diego) Maradona y lo defiendo a muerte", consideró que con Lionel Messi "son diferentes, igual de geniales pero Maradona hacía cosas que nadie se imaginaba; Messi ya sabés lo que va a hacer, pero aún sabiendo que lo va a hacer, lo hace; es más centrado, dedicado, y por eso tantos de sus éxitos".

COPÁN SOBRE CARLOS PAVÓN Y WILMER VELÁSQUEZ

No duda en decir que en el país el mejor que ha visto es "Gilberto Yearwood, para mi ha sido el más completo que ha tenido Honduras... Podía jugar de volante, de central, creo que era el más completo; lo de David Suazo va a ser insuperable, lástima que no pudo explotar como lo merecía en la Selección. Amado Guevara, jugadorazo, 'Primitivo' (Maradiaga), (Carlos) Pavón, (Carlo) Costly, era increíble y ojalá tuvieran lo de él, la genialidad de 'Rambo'".

Con Pavón justamente el otro día estuvimos platicando, vive cerca de mi casa y nos juntamos de vez en cuando a conversar y almorzar...Está muy contento de analista, le está yendo muy bien ahí (en Univision)... Tuvimos esa relación periodista-jugador y era difícil Pavón; yo le digo 'vez que no es fácil'".

No duda en decir que, a su juicio, "el mejor equipo era el de 2006... Hasta el cardenal que nunca ha pateado una pelota opinaba de Bora (Milutinovic)... 'que gana mucho o poco'; ¿qué te importa si el dinero salía de los patrocinadores? Era difícil esa época y yo venía empezando".

Concluyendo, y mientras repasaba una ronda de preguntas cortas, Copán aseguró que esa H rumbo a Alemania 2006 era muy poderosa, tanto que "Wilmer Velásquez ni te acordabas de él, imaginate que al goleador de la Liga nadie lo quería ver... En la Selección era como en el Congreso, no rindió".