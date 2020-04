Amigos cercanos de Rafael Callejas recuerdan anécdotas que pocos conocen

Rafael Leonardo Callejas Romero, quien en vida fuera presidente de Honduras entre 1990 a 1994 y además de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras del 2002 al 2015, falleció ese sábado 4 de abril en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

Era una persona muy reconocida en Honduras y muchos personajes lo recuerdan con anécdotas que vivieron cuando compartían gratos momentos.

Fue un político que pertenecía al Partido Nacional de Honduras, muchos lo llamaban 'líder', fue una persona que cambió muchas ideas y que siempre será recordado por muchos.

Personajes como su primo Roberto Ramón Castillo, Vicente Valladares, Juan Carlos Suazo y Roberto Micheletti recuerdan algunos momentos que vivieron.

SU VIAJE AL SUR

"Nunca me olvido que una vez íbamos para el sur a las propiedades de mi abuelo en Valle y en la carretera iba pasando un cerdo y le dije que tuviera cuidado, él pensó que iba a seguir y se quedó en centro y nos encaramamos en el animal, para esas fechas se acababa de venir de los Estados Unidos, andaba de vacaciones", recordó su primo Roberto Ramón Castillo.

"Una vez estaba en presentación en el programa Todo Deportes de Maurico Kawas y él estaba ahí, me dice que se iría para no verme actuar, pero era un truco, cuando yo empecé apareció por atrás diciendo que él era el verdadero, otra vez me llamó a la radio para invitarme a la casa presidencial y me puso en su silla y me dijo que fue el presidente de Honduras por 10 minutos, otra fue cuando se bajó de su carro para subir a un muchacho inválido y lo llevó a su casa y después le puso un negocio", Vicente Valladares.

"Recuerdo en el Mundial de Brasil 2014 que anduvimos con él en el congreso de FIFA, en los partidos con toda su familia, pasamos gratos momentos, como presidente hizo un buen trabajo y en el tema deportivo se regresó a mundiales menores y mayores", Juan Carlos Suazo.

"Nos reuníamos entre amigos y compartíamos almuerzos y cenas, me marcó cuando se presentó al congreso nacional y aceptó que había perdido ante Azcona, respetando la derrota", mencionó Roberto Micheletti.