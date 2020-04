Douglas Martínez asegura que "aceptaría jugar en Europa ganando menos dinero" porque "la meta es prosperar" en el fútbol

En medio de la pandemia por la pandemia de coronavirus que aqueja al mundo entero, platicamos a través del Instagram Live de DIEZ con el joven delantero hondureño, Douglas Martínez que milita en el Real Salk Lake de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

Para el excocotero, los días tatuados bajo cuarentena “trato de estar haciendo algo para no aburrirme porque el encierro me viene mal. Mantengo mi forma física, hay opciones para hacer montaña, correr y bicicleta".

Y agregó: “El coronavirus nos está afectando a todos, no solo a quienes jugamos fútbol, sino también la economía. En sí ha frenado la condición física, pero estamos trabajando para llegar bien.

Durante la amplia charla, el seleccionado nacional con Honduras de 22 años, reveló algunas de sus anécdotas imborrables, recordó su debut y aseguró que estaría dispuesto a rebajarse su sueldo para cumplir con su sueño de jugar en Europa en busca de triunfar en el fútbol.

Juegos Olímpicos Tokio: "Justamente cuando se vino esto del coronavirus estábamos haciendo un viaje con la selección para jugar contra Costa Rica, no dijeron que se iba a cancelar, también el traslado de la competencia para el próximo año. Afectó un poco, pero estaré en ritmo, yo visualizaba a Honduras en Tokio. El grupo estaba claro que íbamos a clasificar".

¿Es válido anular el torneo y declarar campeón a Motagua?: "Que quede allí porque no es justo que lo terminen. Si lo van a cancelar, que lo cancelen completo, no que le den el título muy fácil a Motagua, así por así no tiene lógica. El título deben ganarlo en la cancha, no sería justo".

¿Jugaría para Motagua?: Soy profesional y en ese sentido no tendría ningún problema por hacerlo. En cuestión de sentimiento y profesionalismo, el trabajo no se mezcla.

Debut en el Vida y USL: "Mi primer partido estuvo bastante difícil porque hacía mucho frío, no tenía guantes, había dicho que no haría. Quedamos 1-1, jugué como 68 minutos, pero el frío me estaba matando, tenía congelado los dedos de las manos y pies. Yo dije que saltaría así a la cancha, estaba haciendo un frío exagerado"

"Con el Vida debuté un día después del aztecazo, fue un juego ante Real Sociedad, jugué los primeros 45 minutos. En ese entonces tenía a la par a Rubilio Castillo y Romell Quioto. Fue un dato curioso, yo llegué a las reservas primero, jugué los primeros dos partidos allí y el tercero fue en primera división. Me sentí nervioso la primera vez".

Juego Panamericanos 2019: "Queríamos ganar el primer partido, cuando nos anotó Jamaica todos quedamos viendo como que qué estaba pasando, pero cuando entró Darixon Vuelto presionamos a arriba, es lo que mejor sabemos hacer y pudimos remontar el partido ganando 3-1. A nuestro grupo (desde la Sub-20) siempre nos ha gustado la presión alta, por correr no nos gana nadie o a contragolpe, es uno de nuestros puntos fuertes"

"No soy de vicios, quizá tome un par de cervecitas en casa con los amigos. En cualquier parte del mundo es normal, pero si lo haces en Honduras te sacan todo, que sos acá, allá... te tiran toda la leña".

Su futuro próximo: "Ahorita no pienso en la Liga Nacional, debemos pensar en algo grande, si piensas en regresar pronto, lo harás, pero pienso seguir acá y tener un buen año. Lo otro es saltar a Europa, por los momentos no pienso en la liga hondureña".

Mi sueño es jugar en el Real Madrid, pero me gustaría jugar en el Liverpool o Atlético de Madrid; cualquier equipo de Europa me viene bien. Si se me da la oportunidad de jugar en Europa ganando menos dinero sí lo aceptaría, la meta es prosperar.

Denil Maldonado: "Me alegra por el cambio que tuvo de Motagua a Pachuca, a nadie le viene bien esto del coronavirus, y él que no jugaba seguido le afectará más. Sé que es una gran persona y que piensa mejorar cada día. Es un buen jugador, cuando le den la oportunidad la va aprovechar, de eso no hay duda.

Reto de la selección de Honduras: Yo sigo trabajando, si el profe me da chance estaré listo. El que tenga jugadores en frente son los mejores, trataré de estar allí siempre por si el profe me da chance.

Anécdotas:

1. "Nunca se me va a olvidar las macaneadas que me pegaba mi madre, siempre fui muy travieso. Recuerdo que mi madre me compró una bicicleta con ruedas, cuando iba creciendo se las iba quitando poco a poco. Aprendí a andar, pero no a bajarme. Me caía o tenía que ir a un borde para bajarme. Una tarde le pedí permiso a mi abuela para andar en la bicicleta, ella me empujaba para coger impulso. La única manera de bajarme de la bicicleta era cayéndome o raspándome, pero en un lugar donde trabajaba una tía había un borde a unos 500 metros de la casa. Cuando llegué me preguntó qué hacía allí, y le respondía que fui porque no me podía bajar (buscando el borde)".

2. La primera vez que lloré cuando eliminaron a Brasil fue el Mundial de 2006 ante Francia, mi madre sabe que siempre me ha gustado Brasil. Recuerdo que me puse a ver el partido solo, sé que si perdía iba a llorar, pero cuando Henry metió el gol se me vino el mundo encima. Esa vez lloré al igual que cuando lo eliminaron en Brasil 2014.