Secretario de Fenafuth cree que el Premundial Sub-20 de San Pedro Sula será pospuesto

José Ernesto Mejía, secretario de la Fenafuth, manifiesta que a su parecer, el Premundial de Concacaf Sub-20 que está programado para San Pedro Sula para jugarse del 20 de junio en adelante, sea suspendido debido a que la pandemia del coronavirus no habrá pasado para la fecha establecida.

El dirigente además confesó que la eliminatoria tendrá un cambio de formato como lo había adelantado el presidente de Concacaf, Víctor Montagliani. El presidente de la Federación de Honduras, Jorge Salomón, será de los primeros en conocer el formato.

Premundial Sub-20 de San Pedro Sula: “Hablé con Sergio García de Concacaf que es el encargado del Premundial de San Pedro Sula y por hoy no se ha suspendido el torneo, pero personalmente creo que es casi imposible que no se lleve a cabo porque hay mucha infraestructura que no se ha terminado y estoy casi seguro al 100% que no se va a llevar a cabo”.

Partidos de la Selección y formato eliminatoria: “Será difícil que este año haya alguna fecha FIFA y es muy complicado que se disputen partidos. La eliminatoria cambiará de formato, eso estamos claro pero no sabemos cómo será; Jorge Salomón es miembro del Comité de Concacaf y es el que va a saber las fechas y formato cuando se den”.

Salario de Fabián Coito: “Nosotros en eso somos bien responsables; la situación es bien especial y tenemos un cuerpo técnico consciente, no se ha tocado el tema pero obviamente hay que hacer ajustes y revisiones. Vamos paso a paso, estamos al día y vamos a pagar la planilla de los 100 colaboradores en todo el país pronto. Logramos conseguir un dinero pero vamos paso a paso; pero es natural que hay situaciones complicadas?, dijo al programa Extra Liga en Radio San Pedro.

Patrocinadores Fenafuth: “Los patrocinadores se han portado a la altura, son grandes empresas que respaldan a la Selección Nacional, ellos nos están echando una mano con las obligaciones. En estos momentos no tuvimos gastos, salvo el que tuvimos con la Selección Sub-20 donde alquilamos un vuelo chárter de Nicaragua a Tegucigalpa, luego pagarles hotel aquí para después se vayan a casa”.

Confían en retener a Coito: “Fabián Coito va a regresar, es un hombre de palabra y agradecido. Él está muy contento con Honduras, estamos seguros que el cuerpo técnico se queda, pero la Federación de Uruguay puede hablar con la de Honduras, pero en estos momentos no hay plan B con el entrenador Fabián Coito”.