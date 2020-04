Blas Pérez narra su anécdota con Carlos Pavón y Tyson Núñez, dos jugadores que admiró

Follow @GustavoRocaGOL

Blas Pérez (39 años) atendió a Diario DIEZ mediante un Live de Facebook y Youtube y lo hizo enfundado en los colores hondureños, pues lució la camiseta que Honduras lució en la elimintoria fallida rumbo a Rusia 2018. El 'Super ratón' reveló su admiración de siempre por Tyson Núñez y Carlos Pavón.

En la plática también contó sus anécdotas con los Tyson Núñez en Guatemala y del mismo Carlos Pavón Plummer en un aeropuerto de los Estados Unidos.

"Que no te sorprenda porque yo le dije a mi estimado Fredy Nuila que me iba a poner la camiseta de la H para compartir con ellos porque yo a Honduras le tengo un cariño grande, aparte que había rivalidad, hay un cariño, pero gracias por invitarme", comenzó diciendo el mundialista panameño en Rusia 2018.

Blas Pérez usaba esa cinta en su brazo por Carlos Pavón.



"Es la Maynor Figueroa, pero tengo la de Muma Bernárdez, estas dos tengo", dijo al comienzo de la transmisión, luego quiso hablar de esos agarrones que se daba con ellos dos.

"Eran centrales complicados, fuertes, me tiraban una patada pero al final creo que había una amistad después de esos partidos, siempre tuve una buena relación con los hondureños desde que veníamos en selecciones Sub 20 por la humildad del jugador de allá, eso hace que hagan un buen click con los panameños", recordaba.

HABLA SOBRE PAVÓN Y TYSON

Una de las cosas que más sorprendió de Blas Pérez fue cuando habló de Carlos Pavón y Tyson Núñez, a quienes recuerda con muchoc ariño.

"Yo he dicho siempre y desde joven porque yo tenía como 18 años, que admiraba a dos jugadores hondureños y me tocó enfrentarme en una Copa de Naciones en Honduras en el 2001, la dupla era Milton "Tyson" Núñez y Carlos Pavón Plummer, esos dos jugadores para mí (fueron referentes)... porque los vi y vi toda su carrera cuando era niño, enfrentarlos a ellos fue para mí algo gratificante porque era una muy buena dupla que yo siempre admiré, se entendían muy bien y la forma en cómo jugaba Carlos Pavón", comentó.



"La vez pasada me topé a Carlos Pavón en Miami y le dije el porqué yo usaba una cinta en el antebrazo. Yo la usaba ahí y era por dos personas, por Jordan y Pavón Plummer, él se quedó sorprendido, yo lo vi a él en 2001 y dije 'este man tiene estilo' por su forma de celebrar, 'yo te admiro a ti como jugador', le dije, esas dos personas me llamaron mucho la atención por cómo jugaban".

También tiene algo que contar sobre Tyson Núñez.