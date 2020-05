Maynor Figueroa y Boniek García inician su preparación como entrenadores y sacarán licencia D

En el inicio del nuevo curso virtual para entrenadores Licencia “D” organizado por FENAFUTH y ENEFUTH, la comunidad de participantes tuvo entre sus miembros, destacados jugadores de fútbol incluidos seleccionados nacionales y de la liga profesional de Honduras.

En el curso virtual de la plataforma de Zoom, sobresalen entre ellos el actual capitán del equipo hondureño Maynor Figueroa, su compañero del Houston Dynamo y a la vez hombre que viste la camis de la H, Oscar Boniek García; ambos Bimundialistas, ya que asistieron a la Copa Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

En ese sentido el capitán de mil batallas Maynor Figueroa, destacó: “Para mi es una etapa de aprendizaje, considerando que no es lo mismo ser jugador a ser entrenador, sabemos que siendo jugador te enfocás en ti mismo, pero en la parte técnica es algo que me gusta, me refiero a lo que se ha dicho en el curso, de gente que ya está ejerciendo y escucharlos a ellos me llena de conocimientos” afirmó.

Mientras tanto para quien ha realizado una buena parte de su carrera futbolística en la MLS, Oscar García, estableció que esta experiencia: “es el inicio de algo que me gustaría inculcar y trasladar a las nuevas generaciones de futbolistas y por eso me decidí empezar ya esta carrera y con este curso sobre todo con esta oportunidad de tomarlo en una plataforma virtual, de verdad es muy provechosa para en primera instancia proyectarlo en niños y jóvenes", declaró.

En el curso además se inscribieron y forman parte del grupo de asistentes jugadores de la talla de Erick Andino mundialista Sub 20 en Egipto 2009, Copa Oro 2015 y goleador de Honduras en la Copa UNCAF 2017. Marcelo Pereira que también ha sido mundialista U-20 en Nueva Zelanda 2015, tiene entre su palmarés haber participado y anotado en los Juegos Olímpicos de Brasil 2016 y Javier Portillo quien vistió la camisa nacional en torneos como Copa Oro 2011 y Copa UNCAF 2014.

Al igual que el importante grupo de jugadores activos, hizo acto de presencia en el curso virtual el profesor Patricio Negreira que en la actualidad es el Preparador Físico del C.D Motagua y uno de los miembros del Staff administrativo del C.D Olimpia Francisco Herrera.