Foro DIEZ: La complicada eliminatoria de las selecciones centroamericanas rumbo a Qatar

En interesante foro deportivo organizado por DIEZ, comparecieron cuatro periodistas centroameriacanas que expusieron la realidad que vive el fútbol de la región en medio del coronavirus y abordaron temas interesantes sobre el futuro de las selecciones en las eliminatorias.

Las comunicadoras invitadas como Alessandra Mezquita de Panamá, Natalia Álvarez de Costa Rica, Jenny Fernández y Georgina Hernández de Honduras, explicaron detalles importantes como las pérdidas económicas, incertidumbre y cómo reiniciar las competencias.

Ver: ASÍ SERÁN LAS ELIMINATORIAS DE CONCACAF PARA EL 2021

“En Panamá la Selección nunca llegó a ser lo que se esperaba en este relevo generacional pos Mundial de Rusia. Hubo mucha dificultades y el “Tolo” Gallegos no daba en las teclas del equipo canalero. Ahora que llegó esta pandemia la cosa se ha puesto peor porque la federación rescindió todos los contratos de los cuerpos técnicos y hoy 14 de mayo, Panamá no tiene entrenador”, explicó la periodista panameña Alessandra Mezquita.

Georgina Hernández de DIEZ explicó: “Pasamos un año que estábamos exigiendo un proceso, que quería un cuerpo técnico adecuado, la prensa movía algunas de las informaciones de quién podría ser. Ahora se contrató a Fabián Coito, una decisión acertada que tiene experiencia en selecciones menores que deja la ilusión de que se pueda construir algo. Inició muy mal, sufrimos en esa presentación en Copa Oro y después comienza a tomar el control de su proceso, a traer consejeros de la casa, armar mejor, conocer sus piezas y llega a un hilo de triunfos interesantes en ese camino”, explicó Hernández sobre lo que tiene Honduras.

Leer: ROLANDO FONSECA RECUERDA CUANDO EL OLIMPIA LO BUSCÓ

En un inicio las comunicadoras, todas de mucha experiencia, pusieron la bandeja de temas con lo que tiene cada país. La tica Natalia Álvarez, periodista de ESPN explicó que al cortar el proceso que dejó Gustavo Matosas y pasar a Ronald González, se espera un despegue en las próximas eliminatorias mundialistas y los sueldos y salarios.

Las reconocidas periodistas centroamericanas, Jenny Fernández y Georgina Hernández de Diario DIEZ de Honduras, Natalia Álvarez de ESP en Costa Rica y Alessandra Mezquita, periodista de El Maracador, Panamá.

“La Federación era solvente hasta que llegó esto del Covid-19. El último año y medio había sido solvente, habían crecido sus finanzas un 20% y ahora se van a tener que readecuar. Los presidentes de los clubes se comunicaron con el presidente de la Federación para solicitar ayuda y esto hizo que ellos llenaran un formulario para exponer las carencias. Ya después se analizará cada caso, que es diferente y se ha llegado a acuerdos con los salarios; no hay despidos, si algunas variaciones. Los patrocinadores se mantienen, otros volverán en dos meses, pues ya se comenzó a perder dinero con la poca entrada de partidos como uno ante Jamaica”, explicó Álvarez.

La experimentada Jenny Fernández expuso la situación de nuestro país.“En Honduras la Federación está en rojo desde hace cinco años, más con no clasificar al Mundial de Rusia. Los pilares que las mantienen son los patrocinadores, las taquillas y el 1% del presupuesto mensual lo da el gobierno y este año no se dará porque hay otras prioridades. El otro ingreso viene de la FIFA, pero así se mantienen los salarios y los gastos de los cuerpos técnicos”, explicó Jenny Fernández, periodista de DIEZ TV que moderó el foro.

LO QUE VIENE EN EL FUTURO

Las expertas en periodismo analizaron lo que puede venir una vez que se controle el coronavirus que tiene paralizado al mundo; con el arranque de las eliminatorias en 2021, sin duda todo será diferente ya que no habrá hexagonal como estaba planificado.

¿Quienes serán las afectadas y beneficiadas? “Volveremos a ver eliminatorias el próximo año. ¿Qué conviene y no a las selecciones de Concacaf? El formato se cambiará, no hay una decisión todavía porque necesitan que FIFA diga cuándo hay fútbol, y lo tercero, qué opción conviene a las selecciones que ya estaban clasificadas. Para Panamá es bueno porque cambia el formato ya que entran las otras selecciones. Entrarían hasta el ocho para hacer dos grupos y el octavo es Curazao que no entra porque no está afiliado a FIFA y allí sí entraría Panamá”, explicó Fernández.

Ver. PINTO RESPONDIÓ CON DESPRECIO LAS CRÍTICAS DE RAMBO

Otro de los panoramas que se dio es el explicado donde habrá una eliminatoria de tres grupos de cuatro. La periodista panameña explicó. “Panamá estaba fuera del hexagonal por el mal funcionamiento del Tolo Gallegos, no había ni sombra del equipo que estuvo en Rusia 2018. Si se da este formato es una nueva oportunidad para Panamá. Ahora el panorama será complicado para conseguir un técnico con nivel mundialista; hay que buscar uno local”, dijo Alessandra.

Por su parte, Natalia Álvarez de ESPN refutó: “La incertidumbre en todas las selecciones de Concacaf el común denominador es que será complicado. Hay que preguntarle a El Salvador que quedó justo en la línea de la hexagonal, pero ahora que se habla de 12 selecciones y con los cabezas de serie que son Estados Unidos, México y Costa Rica, no habrá margen de error. Será una eliminatoria además de inédita, muy ruda. Para Costa Rica la escogencia de jugadores será esencial. Pero, qué pasará con las selecciones en los próximos seis meses. Será complicado porque no se sabe en qué momento van a comenzar a entrenar ya que en algunos países de Centroamérica los torneos no van a arrancar”, comentó.