Fabián Coito sobre la reanudación en Costa Rica: "Nos pone nerviosos e intranquilos"

Fabián Coito, técnico de la Selección de Honduras, habló de la incertidumbre que vive por la suspensión de las competencias producto de la pandemia del coronavirus. Asegura que la reanudación del fútbol en Costa Rica lo pone "nervioso".

"Se ha agrandado la incertidumbre que ya de por sí tiene el fútbol, ahora no tenemos ni fecha ni calendario para planificar los trabajos. Lo vamos a poder evaluar cuando se pueda retomar la actividad, esto perjudica a economías pobres porque los clubes se ven afectados, también el mismo futbolista. Ojalá impere el profesionalismo en los futbolistas, sus objetivos, que no los desmotive", inició hablando en entrevista a SB Deportes.

Al timonel de la Bicolor le consultaron sobre la intención de Conmebol de reanudar las eliminatorias en el mes de septiembre y lo ve difícil.

"Yo no me animo a asegurar que Conmebol pueda competir en septiembre. El fútbol de Venezuela suspendió sus competencias hasta fin de año. Brasil Argentina y Chile, están complicados con este tema de la pandemia, me parece que esa fue una idea inicial. Todo se va dando por contagio, el inicio del fútbol en Europa, en Alemania puntualmente, el inicio va despertando la intención en otros lugares. Primero hay que asegurar que el fútbol no tire todo el esfuerzo que se ha hecho a nivel de país. Como gen"te de fútbol, en la medida de las posibilidades, nos gusta estar en la cancha, pero es una situación especial y hay que tener paciencia.

Los legionarios de España y MLS se alistan para volver a la actividad. Algo que la alegra.

"España ha retomado los entrenos, Portugal igual. La MLS he tenido noticias, es muy bueno, allí tenemos futbolistas importantes para la Selección. Hay que esperar el futuro y nuevo calendario de las ligas para comenzar a rearmar la nueva planificación para lo que habrá adelante, porque ni siquiera tenemos la seguridad del formato que van a tener las eliminatorias".

Costa Rica reanudará este martes su torneo Clausura 2020. Al consultarle si considera precipitada la decisión de Liga Nacional de suspender el torneo fue claro.

"No lo puedo decir, sería meterme en un tema que no me corresponde como el de la sanidad. El fútbol lo que debemos hacer es acatar las decisiones y sobre ello hacer la planificación".

Costa Rica se reanuda y Guatemala se alista para volver:

"Por supuesto que volver en Guatemala y Costa Rica, estos últimos a nivel de selecciones son rivales directos, lógicamente nos pone un poco nerviosos e intranquilos. Pero lo primero es la salud, después cuando vuelva la normalidad y se pueda entrenar, acortamos ese tiempo perdido. Eso es tarea entre todos de retomar las actividades los más profesional posible, mientras no estén dadas las condiciones de nada sirve precipitarnos, enloquecernos en comenzar. Mi tarea es una vez que esté tomada la decisión de salud, comenzar a planificar".

La suspensión de los torneos:

"Las selecciones no se iban a arriesgar, ni tampoco estaban las condicionantes para jugar. Hay que esperar el rearmado del calendario para planificar. Tendremos que ponernos de acuerdo con Liga para hacer algunos entrenamientos entre semana sin interferir en el reinicio de actividades. Esto para acortar el tiempo perdido en este primer semestre".

Sobre Denil Maldonado:

"Con Denil todas las semanas nos comunicamos. Está con la expectativa de cuándo pueden iniciar los entrenos, igual esperando la nueva planificación. Está en un gran club, si bien no tiene los minutos deseados, es parte de la adaptación. Es parte del equipo, un jugador joven en un gran equipo, con un gran entrenador y en todo aspecto está creciendo. Me gustaría que compitiera un poquito más, pero ya se va a dar, poco a poco va a ir cumpliendo sus objetivos. Es un gran proyecto, de a poco va a ir confirmando sus posibilidades. El deseo nuestro y de todo Honduras es que se quede en la Liga mexicana, que logre competencia, que comience a crecer. Es la expectativa que tenemos".

Posible cambio de la H por la pandemia:

"Vamos a ver en qué condiciones se reinicia, si hay que salir de San Pedro Sula como base, y lo sugieren las autoridades, se cambiará momentáneamente y se irá a un lugar que nos permita trabajar de manera segura, que los hay. En Siguatepeque está terminado el hotel en su primera parte y estaría en condiciones de albergar selecciones.

¿Reafirma quedarse en Honduras?

Absolutamente. No se nos pasa (por la mente) a evaluar otra posibilidad porque nos hemos comprometido en algo y vamos a cumplirlo".

¿Se ve en el Mundial de Qatar?

Por qué no. Los pensamientos de las personas, lo mismo en cuanto al equipo, están en función hacia donde la mente apunta, por lo tanto hay que tener pensamientos positivos, no irreales, pero sí positivos".