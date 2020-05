FORO DIEZ CON LOS EXPERTOS: El futuro de la selección de Honduras y sus categorías menores  

¿Qué pasará con el futuro de la selección de Honduras? ¿Continuará el proceso de Fabian Coito? ¿Cómo se retomarán los procesos de las categorías menores de la 'H'?, esas y otras preguntas serán respondidas esta noche a las 8:00 P.M en el Foro Diez con los expertos.

Los invitados para el debate son Jorge Salomón, Presidente de Fenafuth, Daniel Uberti, director de selecciones menores, José Luis Barralaga, editor de Golazo/ La Prensa y Jenny Fernández, Periodista de Diez.





Dentro del foro también se analizarán temas como el nuevo formato que interpondría Concacaf en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Daniel Uberti, explicará cómo se retomarán los procesos de las selecciones Sub 23, Sub 20 y Sub 17 de Honduras luego de la pandemia del coronavirus, que hasta el momento ha registrado 151 muertos.



Otros temas claves dentro del foro será el plan que tienen desde Fenafuth con el proceso de Fabián Coito al frente de la 'H' y el presupuesto que tiene la federación ante la crisis.

Recuerda, tu cita es esta noche a las 8:00 P.M a través de las plataformas facebook y Youtube de Diario Diez para el foro: "El futuro de la selección de Honduras y sus categorías menores".

LOS INVITADOS:

Jorge Salomón - (Presidente de Fenafuth)

Daniel Uberti - (Director de selecciones menores)

José Luis Barralaga - (Editor de Golazo/ La Prensa)

Jenny Fernández - (Periodista de Diez)