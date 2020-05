Carlos Tábora a un año del 12-0 ante Noruega: “Que ayude para sacar lo positivo y mejorar lo negativo”

Este sábado 30 de mayo se cumple un año del fatídico 12-0 de Honduras ante Noruega en el Mundial Sub-20 de Polonia. Certamen donde la Bicolor perdió sus tres cotejos y firmó la peor participación de una selección en Copas del Mundo.

Carlos Tábora, mandamás de Honduras en ese momento, remomoró ese triste momento y detalló que fue una situación bastante dura para todos, pero es aquí donde no se debe olvidar a esa generación y potenciarla.

“Tocar este tema es remover muchas cosas negativas y el fútbol hondureño no está para remover estas cosas negativas, por el contrario es ver qué se puede hacer de aquí al futuro. Como me sucedió a mí pudo haberle sucedido a otro compañero, sin duda que ha habido tristeza y claro que tocó el fútbol nacional, uno ha buscado respuestas”, inició contando.

Tábora reconoció que en los días posteriores estuvo afectado y al mismo tiempo menciona que esa generación debe seguir siendo atendida pues muchos de ellos llegarán a la Selección Mayor.

“Afectado evidentemente en lo personal y en la tristeza de nuestros muchachos, un grupo de jugadores que no ha tenido la atención necesaria en cuanto a seguir potenciando su talento, lamentablemente se ha ido a los mundiales con muy poca madurez futbolística, madurez futbolística que se refleja en la poca participación de nuestros muchachos en primera división. La madurez se alcanza compitiendo en primera división porque eso le permite al jugador crecer”.

Y agregó: “Hay cosas internas que solamente se plantearon a nivel de federación, yo presento un informe donde no se marca solo un partido, se marca el proceso. El proceso infiere que hay que potenciarnos en la parte mental y en la parte psicológica, la parte mental se concibe en cada uno de sus equipos. La parte que nosotros hacemos es muy reducida por el tiempo que se tiene a los seleccionados”.

Carlos Tábora hace énfasis en los procesos formativos de los jóvenes hondureños, talón de aquiles en generaciones pasadas. “Desde Sub-15 hasta Sub-17 es un proceso formativo competitivo, el cual tiene que ver con el factor humano. La persona, el jugador, donde se va formando y rompiendo algunos estereotipos que se dan como el miedo escénico, subirse a un avión, la presencia en un partido internacional”.

¿Qué recuerda de ese 12 y cómo estaba el grupo al finalizar el cotejo? “Antes del juego podría decirle que había mucha expectativa, mucho buen ánimo. Después del juego una tristeza por parte de todos, sin respuesta alguna y sin encontrar una explicación, mal anímicamente. Entendiendo que esto nos golpeó fuertemente, pero son experiencias que ayudan para sacar la cosas positivas y corregir las cosas negativas. La Federación ha tenido algunos correctivos, si bien es cierto alguna debilidad es que la Federación no puede traer jugadores que están fuera por tema de presupuesto, no pueden pagarles un boleto de avión porque no se contempla ese tipo de inversión. Casi siempre se ha competido con los jugadores del ámbito nacional y eso ha sido una debilidad, aunque ahora se está corrigiendo”.

Y terminó contando: “Es difícil decir qué cambiar o qué no, lo que sí es que de repente la Federación tenga una nueva forma de seleccionar a los futuros aspirantes de la selecciones juveniles en función de lo sucedido. La historia no se puede cambiar, de lo negativo se debe sacar lo positivo”.