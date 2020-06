Roy Posas aclara que no tiene ningún problema con Wilson Palacios: “No pude dormir cuando leí eso”

El expreparador de guardameta de la selección de Honduras, Roy Posas, guardó lugar para aclarar su relación con el laureado futbolista hondureño Wilson Palacios después de sus declaraciones en entrevista DIEZ donde manifestó que el DT Jorge Luis Pinto le habría dado un mejor trato a diferencia de algunos miembros del cuerpo técnico que tenía bajo su cargo.

Las palabras del exfutbolistas que destacó en Inglaterra en equipos como Wiga o Tottenham, en referencia a él y Gerardo Ramos (gerente en su momento), le terminaron sorprendiendo.

"No le voy a faltar el respeto a Wilson Palacios, él es un jugador referente. Yo no soy nadie para tratar de increparlo. Yo tengo la percepción que es un mal entendido. Con él no habrá ningún problema, ni lo habrá. No voy a polemizar con nadie"

Y agregó: "No pude dormir, yo no tengo problemas con nadie, peor con un jugador de su calidad. Hasta las cinco de la mañana me pude dormir hoy. Cuando uno ha hecho las cosas bien está esa duda de qué malo hice. A Wilson lo conozco desde los 16 años.

Ante ello detalló que "yo lo conozco desde que inició su proceso como jugador de fútbol" y que por esta razón "no hay nada qué aclarar, Wilson es un buen muchacho que merece mi respeto".

VISITA CON JORGE LUIS PINTO A CARGO

Posas manifestó que la última vez que tuvo contacto directo con Wilson Palacios en el proceso de Jorge Luis Pinto, tuvo lugar en el estadio Olímpico de San Pedro Sula, durante un enfrentamiento ante México. Sin embargo, remembra en que no hubo conflicto.

"Recuerdo que Wilson llegó al partido de Honduras-México para visitar a los muchachos al camerino, el profe Pinto me dijo que llegarían, que estuviese pendiente de ellos, recuerdo que estaba el gerente (Gerardo Ramos) y yo, los hice pasar y bromeamos hablando en garífuna", relató.

Wilson Palacios en uno de sus encuentros en el Mundial de Brasil 2014 ante Francia

Con eso enfatizó en "quién soy para decirle a Wilson que no iba a entrar o hacerle mala cara cuando ha sido uno de los referentes de nuestro país-. Entonces no voy a polemizar".

Finalmente, manifestó que a lo largo de su trayectoria, "siempre me he mantenido con un perfil bajo y nunca he tenido un impase con algún jugador".

Predicar con el ejemplo: "El profesor Ramón Maradiaga puede hablar que no soy un tipo polémico, Pinto igual puede dar esa versión. Ya uno es grande y los que están en la selección ya son jugadores formados, uno no tiene que andarlos supervisando".