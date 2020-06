El mensaje de Bora a México: "No es en Concacaf que debe demostrar que es el mejor, sino al mundo"

En la segunda parte de la entrevista con el exentrenador y ahora asesor del Comité Organizador del Mundial de Qatar 2022, Bora Milutinovic, se refirió a su pasaje en la Selección de México, misma que dirigió en el Mundial de 1986, la última vez que los aztecas disputaron un quinto partido pasados 34 años.

En referencia a ello, el laureado timonel que ahora radica en Qatar, mencionó a través del live vía Facebook y Youtube con DIEZ, que los aztecas no deben enfocarse en cuartos de final porque considera que tienen para más.

"El quinto partido no debe ser el objetivo de México, ellos tienen potencial, ya han jugado quinto partido", soltó.

La escuadra que dirige "Tata"Martino a diferencia de la suya "en el 86´ había solo un jugador del extranjero (Hugo Sánchez) un equipo sin experiencia, hoy todos juegan afuera, esa es una enorme ventaja".

¿Por qué no dan el salto a ese quinto partido?, -le replicamos en detalle-. "La respuesta es difícil de dar, no sé qué son motivos que no han logrado ese quinto partido. Cuando yo era entrenador tenía ocho jugadores del equipo de Pumas, quizá era diferente, pero sin ninguna experiencia, el equipo mentalmente y físico fue preparado bien".

Es por ello que considera que el DT argentino "es un entrenador capaz, espero que prepare al equipo. Mi expectativa es grande para México, tiene muchos que juegan afuera, espero que encuentren la fórmula para darle alegría a la gente de México, tiene una afición maravillosa. Él tiene la capacidad y lo ha demostrado en los países en los que ha estado".

UNA SELECCIÓN DE MÉXICO CON SOBREDOSIS

Ante la mirada de Bora, los aztecas son el mejor equipo de Concacaf en la actualidad por encima de Estados Unidos, razón por la que siempre deben aspirar a ganar.

"No cuesta nada hablar porque uno primero debe ser respetuoso. México en comparación con todos los países tradicionalmente con 126 millones (habitantes) debe tener toda la ventaja, debe ser siempre ganador. Estados Unidos ahora no tiene equipo como en otros tiempos, pero compararse con México no tiene sentido", señaló.

Selección de México de 1986 dirigida por Bora

En reiteradas ocasiones la prensa deportiva de México ha propuesto que su selección dispute sus boletos para mundiales en Conmebol, algo que hoy Bora no ve con buenos ojos.

"El fútbol de América del Sur tampoco es de alta calidad, pero cada quien debe ser mejor en su zona. Lástima que México hasta ahora no ha podido lograr un exitoso campeonato Mundial comparado con el de 86´. - ¿Le iría bien? - Si yo soy de Asia, jugar en América... no es eso. Si eres de allá, demuestra que eres mejor, pero no debes demostrar en Concacaf que eres mejor, debes demostrarlo en el mundo. Hasta este momento espero que Tata encuentre la forma".

-¿Por qué lloran tanto si tienen grandes jugadores?-, le consultó el periodista Orlando Ponce: "Pregúntale a los mexicanos, yo tengo suerte, porque mejores han logrado mejores resultados conmigo".

UN JUGADOR CON SELLO DISTINTO

Actualmente la selección de México está plagada de jugadores estelares, en su mayoría situados en el fútbol europeo y en la MLS.

Ante todos ellos, Bora tiene a su favorito del momento: el delantero del Wolverhampton, Raúl Jiménez "porque Chicharito se va de izquierda a derecha. Raúl Jiménez juega en una liga más capaz, anota goles".

Además, hizo énfasis en Héctor Herrera y Chuky Lozano como otros de los jugadores ubicados en grandes ligas. "Cuando uno juega en grandes ligas, no hay comentario. La primera virtud que debes tener es jugar en grandes ligas. Jugar en Europa es una gran ventaja".