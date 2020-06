Eliminatorias en Concacaf iniciarían en octubre; Sudamérica y Europa se mantienen para septiembre de este año

El Consejo de la FIFA que se reunió este jueves de forma virtual, aprobó el inicio de las eliminatorias en el mundo para que den inicio en septiembre de este año, pero con algunas excepciones en algunas partes del planeta donde el coronavirus sigue afectando. En el caso de Concacaf, para iniciar esa fecha se suspendieron y estas iniciarían hasta octubre.

La FIFA determinó que en la UEFA y Conmebol, los partidos rumbo al Mundial de Qatar 2022 inician en la ventana de septiembre, siempre y cuando se den las condiciones de salud ya que Sudamérica en estos momentos está siendo golpeada por el coronavirus.

“Los desafíos presentados por el aplazamiento del calendario y el ciclo incompleto del ranking FIFA en nuestra confederación, significa que nuestra actual Clasificatoria para la Copa Mundial se ha visto comprometida y deberá cambiar”, explicó la Concacaf en un comunicado.

El máximo organismo creó una comisión que estará evaluando el tema de salud en las regiones donde ahora el fútbol no se ha reactivado. En la Concacaf por ejemplo, no hay garantías del inicio porque el pico de la pandemia hasta ahora no se ha detenido y sigue en crecimiento principalmente en los países centroamericanos, México y Estados Unidos.

La FIFA confirmó el arranque de las eliminatorias en Conmebol para septiembre, pero depende de cómo avance el coronavirus.

Además aprobó que para la fecha Fifa de junio del 2021, ya no solo serán dos partidos, sino que se jugarán cuatro eliminatorios, esto es para las confederaciones de CONCACAF, África, Oceanía y Asia, pues iniciarán más tarde las competiciones rumbo al Mundial.

Durante la sesión, se confirmó que solo los países de la UEFA que es Europa y la Conmebol que es Sudamérica, tienen luz verde para iniciar los partidos , pero para el resto de confederaciones como la Asiática, en Oceanía, Concacaf y África, pueden hacerlo en octubre, tiempo en el que se espere hayan bajado los contagios del COVID-19.

La Concacaf se reunirá en la primera semana de julio ahora que la FIFA ya dio a conocer el calendario de partidos donde se establecen las ventanas para los compromisos y tiene que definir el formato a usar. Ya la hexagonal no se podrá jugar porque no ajustan las fechas para los encuentros, por lo que tendrá un nuevo formato que se conocerá en los próximos días.

Lo que sí ha dejado claro el presidente de Concacaf, Víctor Montagliani, es que se respetará el ranking de FIFA donde las primeras seis selecciones disputarían la etapa final de la eliminatoria. Honduras se encuentra en el lugar cinco; el resto son; México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y El Salvador.