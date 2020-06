Fabián Coito sobre las eliminatorias de Concacaf: “Hasta que no haya una confirmación, no me preocupa nada”

Fabián Coito, entrenador de la Selección de Honduras, habló desde Uruguay donde dice está a la espera de abrirse los aeropuertos para regresar al país y comenzar a trabajar de cara al reinicio del fútbol una vez que lo autoricen las autoridades de salud.

Coito todavía no tiene un plan para el inicio de los trabajos de la Selección Nacional, pues hasta esta semana, la FIFA explicó cómo serán las fechas de partidos eliminatorios en la UEFA y Conmebol, pero para Concacaf, todavía no se sabe nada porque todo depende del comportamiento de la pandemia del Covid-19.

Regreso a Honduras: “Cuando se retomen los vuelos yo regreso. Realmente estoy muy bien acá con mi familia, pero quiero estar en el país, cerca de los futbolistas y estar allá con mucho gusto”, manifestó Coito al programa Cinco Deportivo.

Detalles que ha trabajado y legionarios que cambiaron club: “Respecto al futuro internacional de nuestra selección, estamos esperando el calendario internacional. En cuanto a los legionarios es muy bueno que estén teniendo ventajas sobre el futbolista local que no ha comenzado. Han pasado partidos de Cádiz que han seguido en los primeros lugares, ha jugado medio tiempo, convirtió gol. Me alegra que Andy Najar vuelva a estar dentro de un plantel para considerarlo y los de la MLS que ya están entrenando para volver y Alex que está trabajando”.

Choco Lozano y su lesión en el Cádiz: “No sé tampoco, es una lástima que su equipo haya perdido porque está ubicado en buena posición, pero no con un rendimiento, pero en toda esta vuelta al fútbol, en las condiciones no habituales suelen surgir estas sorpresas como las lesiones”.

Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2022: “Hasta que no haya una confirmación no me preocupa nada. Ya cuando esté todo elaboraré. Por ahora está el tema de salud de la población que está por encima y hay que respetar y por ahora todo es especulación”.

Plan de eliminatorias: “Yo solo necesito la confirmación y allí comenzamos a trabajar, lo demás es especulación. A partir de allí evaluaremos nuestro plan de entrenamientos”.

Entreno de la Sub-20 suspendidos: “Realmente las decisiones finales corresponden al área de la salud y son ellas quienes deben de indicar si las actividades se reanudan. Sería ideal volver a entrenar, todos lo necesitamos, pero estoy al tanto, hablo con Daniel Uberti y Jorge Jiménez porque son las personas idóneas”.

Torneo Preolímpico Sub-23 en EUA: “Más que el lugar, a nosotros nos gustaría tener actividad, el lugar se debe mantener en Guadalajara u otro lugar, lo importante es que se pueda jugar. Lo que puede comprometer es el tema de fechas que puede hacer algunos cambios, pero tomando en cuenta lo que está pasando puede volver a suceder”.

Recomendación a los jugadores: “Hemos hablado de un montón de cosas, la intensión en futbolistas que por diversos motivos no tienen un cuerpo técnico constituidos pierden vínculos con el fútbol. La mejor manera que encontramos es a través de las plataformas vincularlos, hablar con cada uno y ahora en estas condiciones mantener los objetivos, tener paciencia, respetar las recomendaciones de las autoridades de la salud y esperar el momento de reiniciar las autoridades”.

Fechas del calendario FIFA: “Una vez confirmado todo hay que planificar en lo que hay, todo es excepcional, nada es ideal Debemos acatar todo lo que la FIFA determine, no podemos desgastarnos en cosas que no van a ocurrir. Debemos concentrarnos en lo que digan las autoridades del fútbol”.