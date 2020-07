Fabián Coito: "Al Choco Lozano hay que buscarle el lugar donde rinda más en la Selección"

Desde Uruguay, el técnico de la Selección de Honduras, Fabián Coito, habló el Live en Facebook y YouTube con DIEZ y se refirió al ascenso a la Primera de España que consiguió Antony "Choco" Lozano con Cádiz.

"Lo de Antony una alegría por él, me imagino el momento de felicidad que está viviendo luego por el año duro luego de la poca participación en el Girona. Eso incidió en su rendimiento en la Selección, imagino la incertidumbre, los nervios de no saber claro el futuro. Hoy no solo le ha ido bien sino que proyecta tres años en Cádiz, un equipo de historia y tradición. Va a jugar la Liga y va a demandar que tenga una gran preparación para ganarse un cupo en la plantilla, que tenga minutos y que pueda jugar. Nos beneficia a la Selección porque cuando el jugador esta motivado y contento el rendimiento es mejor. Imagino la felicidad que tendrá por volver a la Liga", dijo el uruguayo.

Coito explica que todavía no lo ha felicitado, pero le ha enviado mensaje a través del director deportivo del cuadro español.

"Sabes que es muy difícil llegar a Antony. Si le hemos enviado e intercambiado mensajes. No he estado escribiéndole en estos últimos partidos porque Cadiz tuvo un cierre irregular. A través del director deportivo he estado al tanto y enviándolo los mejores deseos para cada partido".

Lozano vive un momento dulce en su carrera. Regresará a la Primera de España, una liga exigente en la que ya vio acción con Girona. ¿Qué necesita para mejorar y tener su revancha?

"Va a estar en función de lo que le pida su entrenador, la propuesta del punto de vista futbolística y ver en qué lugar lo ubican. Lo agarra en una muy buena edad, yo creo que está en perfectas condiciones de hacer partidos muy buenos y hacer un gran aporte al Cádiz. Depende también de la persona, que entienda, lógicamente lo sabe, la exigencia a la que será sometido y me imagino yo que van a intentar mantener muchas de las cosas buenas con las que han conseguido el ascenso. Él estará a tono con lo que el equipo necesita para jugar una liga muy dura y lograr el objetivo primero que es mantenerse en Primera".

Acertada decisión no convocarlo para el segundo semestre del 2019

Luego de la eliminación de Honduras en la Copa Oro de 2019, Coito y Lozano se sentaron para platicar. El jugador le pidió un permiso para no poder adaptarse a su nuevo club y el timonel se lo concedió. Hoy considera que fue buena decisión.

"Lo más importante ha sido él, su rendimiento, mentalidad y preparación. Ha ayudado porque era el objetivo que teníamos. La Segunda no para en fechas FIFA, por lo tanto la venida a la Selección le iba a generar faltar a algunos partidos y perder esa continuidad. Podemos decir que no sería lo correcto dar esos permisos, pero lo que buscábamos era la consolidación de esos futbolista que luego pudiera transmitir eso a nivel de Selección Nacional. Nada ganábamos siendo antipáticos y obligándolo a venir en un momento donde el equipo estaba dándole espacio a futbolistas nuevos para poderlos ver. Se le brindó una cuota de confianza, se tuvo un diálogo serio y respetuoso con el club donde hablamos la importancia que tiene para nosotros. En marzo ya iba a estar para el partido con República Checa y a ellos les interesa que juega en la Selección, se valoriza el jugador y anímicamente está bien".

Lozano no estuvo con la Bicolor en el segundo semestre de 2019 y aunque el equipo obtuvo buenos resultados, le dejó claro al Choco que lo necesita.

"Nunca se no pasó por la cabeza que porque no viniera Antony y hacer un segundo semestre muy bueno hablaba que no iba a volver. Al contrario, hablé con él y le dije que esto es independiente de los resultados, siempre te vamos a necesitar, vamos a esta esperando tu consolidación para el regreso a la Selección Nacional".

Las virtudes del Choco Lozano

Aunque Lozano ha tenido grandes actuaciones, es uno de los jugadores más criticados por la afición en Honduras. Pero los entrenadores tienen un concepto diferente de él. Coito cuenta las virtudes del catracho que muchos no ven.

"Interpreta el juego muy bien. Lo escucho conversar con sus compañeros y veo sus movimientos, lo entiende muy bien producto del tiempo que lleva en una liga competitiva y de muy buen nivel".

"Posee un gran juego aéreo y es un gran habilitador de los mejores que tenemos en la delantera. Hay que buscarle el lugar donde rinda más en nuestra selección porque tiene la capacidad para interpretar y leer rápidamente el movimiento del compañero y jugarle el balón al mejor lugar, al espacio diríamos, que no todo el mundo lo ve a la velocidad que e juega el fútbol".

Esperá la segunda parte de la entrevista de Coito. En ella habla de Andy Najar, Alberth Elis y la decisión de Bryan Moya de irse a Angola.