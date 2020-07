Fabián Coito: “Si se confirma que en octubre inician las eliminatorias, hay que tener torneo de liga”

Fabián Coito es un técnico con mucha sapiencia. Ya conoce cómo se maneja el fútbol de Honduras y en este año y medio, se ha encontrado con el coronavirus que le ha venido a truncar algunos planes. Habla de lo que viene para el futuro de la Bicolor en las eliminatorias.

En Honduras todavía no hay fecha para reiniciar el fútbol y de no hacerlo este año, el impacto directo irá a pegar a la Selección Nacional, pues los países rivales en las eliminatorias ya tienen fecha como Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, México y Canadá.

Coito tiene claro algo, todavía todo es especulación, pero le preocupa que no se tenga un norte cuando en FIFA y Concacaf en cualquier momento anuncian el inicio de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Se menciona que podría ser en octubre y esto enciende la alarma en el uruguayo.

“No está claro que formato le darían a la eliminatoria. Da la impresión que la eliminatoria actual no se mantendría, no se sabe si se reduce a grupos de cuatro o se hace octagonal o grupos de cinco. Nosotros nos reunimos permanentemente y estamos conversando entre todos que tenemos escenarios posibles ante cada situación que hoy parecen las más posibles”, dijo Coito en DIEZ.

INICIO DE ELIMINATORIAS EN CONCACAF: “No hay nada confirmado. Obviamente que si comienza en octubre se tiene que definir en estos días una replanificación nuestra ya que nuestra liga comenzaría muy cerca y nuestros futbolistas no estarían en las mejores condiciones para enfrentar un partido de esta magnitud. Hay que redireccionar un poco el foco de los jugadores de la Selección. Todo estará en función del calendario que haga Concacaf”.

FORMATO: “Hay países que desean la hexagonal. Lo que pasa que la televisión en el fútbol juega un papel muy importante por la frecuencia que se disputen los partidos, el dinero que se juega y se da por los partidos y muchas federaciones hacen presupuestos con lo que van a tener. Será del fruto de la interacción y de las ideas de muchos factores; no puedo hablar de confirmada la hexagonal pero no sé, si supiera lo digo”.

ACTIVIDAD DE LOS FUTBOLISTAS: “No me quita el sueño. Siempre mantenemos contacto con los que están compitiendo, siempre va en factor del estado del país, ojalá que la Liga comience antes para que el futbolista pueda estar en su lugar natural, compitiendo y que sea un fútbol normal. Ya hay muchos países que están reiniciando sus actividades y es importante competir. Hay que planificar ya con el formato de la eliminatoria”.

NO HAY FECHA DE REINICIAR EL FÚTBOL: “La MLS está compitiendo pero es un torneo muy corto, hay que ver cuándo termina y cuando comienza el torneo nuestro, hay que ver qué pasa con estos futbolistas de la MLS. La idea nuestra debe ser en función de las planificaciones de las ligas y las competencias internacionales. Si Honduras no compitiera hasta marzo, no nos desesperaría. Queremos que comienza el torneo de Liga, pero sería desesperante que nos dijeran que el torneo de eliminatorias arrancan en octubre”.

SE DEBE JUGAR ESTE AÑO LA LIGA NACIONAL: “A todos los que estamos en el fútbol nos gustaría que volviera el fútbol y que se reiniciara la Liga, es la mejor manera de ir preparando una competencia internacional. Hay que pensar en los futbolistas; se especula mucho sin pensar en los protagonistas que son los futbolistas. El fútbol volverá e iremos retornando a lo más parecido que digamos”, comentó Coito.

MENSAJE A LOS DIRIGENTES HONDUREÑOS: “Los dirigentes son una parte muy importante de la organización del fútbol de Honduras. Hay que pensar mucho más allá en lo que se pueda jugar o no un torneo: hay que pensar en la gente que está alrededor de esta industria con los futbolistas como principales. Los dirigentes frente a la dificultad deben buscar soluciones de repente darle oportunidad al fútbol es importante. Si nos queremos ir para arriba del concierto internacional, no iremos en contra de lo que marca el fútbol sin un torneo. El fútbol ha vuelto por los compromisos comerciales pero ha vuelto porque es importante en el estado de ánimo de las personas. Hay que buscar soluciones y no abandonar y optar por el camino más fácil porque después será difícil volver ya con un año de inactividad. A mí se me hace difícil volver”, afirmó.

LA SELECCIÓN SI LAS ELIMINATORIAS INICIAN EN OCTUBRE: “Hay que buscar los futbolistas que estén en competencia, hay que rearmar todo y ver en qué condiciones encontramos a esos futbolista. Si se confirma que en octubre inician las eliminatorias hay que tener torneo de liga, sino hay que ver cómo se hacen con las selecciones, pero por ahora todo es especulación”.

FORMATO QUE LE GUSTA: “La hexagonal es un torneo bueno por la cantidad de partido y posibilidad en posición de los equipos que compiten para buscar una clasificación. La hexagonal es una muy buena opción para la Selección de Honduras”.