Alex Pineda Chacón: "Estamos en buena posibilidad de clasificar al Mundial, pero no hay que creernos favoritos"

Alex Pineda Chacón, sostuvo un mano a mano con DIEZ el Live en Facebook y YouTube en el que habló de Pedro Troglio, el Olimpia y la Selección de Honduras de Fabián Coito. También del Choco Lozano y los jugadores catrachos en la MLS.

Luego de su retiro, el exmediocampista se radicó en Estados Unidos y labora en una academia de fútbol en Atlanta.

"Me involucré cuando se estaba acabando la carrera como jugador al rededor de los 35 años, el retiro estaba cerca y tenía que encontrar otra forma de vida. Es un consejo para los que andan cerca de esa edad que el fútbol no es eterna. Después podemos seguir preparándonos, sacando licencias para poder vivir dignamente de fútbol. No pude graduarme en la universidad, apenas hice dos años y medio de la carrera de derecho en la Universidad Autónoma en San Pedro Sula. Estoy contento con lo que hago y disfruto lo que hago en la formación de niños", dijo.

Pineda Chacón se preparó como entrenador, cuenta con la Licencia A para dirigir en Estados Unidos. Contó que rechazó una oferta para ser asistente en Chivas USA y el motivo de su decisión.

"Me moví como cinco veces dentro de Estados Unidos; Miami, Los Ángeles, Boston, Columbus y Ohio, luego Atlanta. Despúes de moverme, vi que la familia era la que más lo resentía. Adaparse a una nueva ciudad, escuela, amigos y luego dejarlo todo para ir a otro lugar. Dije mejor me establezco, busqué comprar una casa en Atlanta y justo seis meses después me sale una oportunidad de ser asistente en Chivas USA de Preki, quien ahora es asistente en Seattle Sounders. Era una posibilidad de dar el salto a la MLS y a futuro tener la posibilidad luego de ser yo el principal, pero de tanto moverme decidimos quedarnos, ya tenía trabajo. Acababa de comprar la casa, se vino la economía abajo en 2009-10, había que perderle si la vendíamos. Son situaciones que no me dieron luz verde para dar ese paso y como dicen; a veces el tren pasa y no vuelve a pasar. De allí me establecí en el fútbol de Atlanta y no ha aparecido una oportunidad clara, ahora está la posibilidad porque una hija ya se graduó y la otra está por hacerlo".

No descarta la posibilidad de dirigir en Honduras

El nombre de Alex Pineda Chacón ha sido vinculado en varias ocasiones con Olimpia, pero él mismo confirma que han sido al final solo rumores.

"Han existido simplemente rumores, algunas conversaciones nada más verbales de posibilidades, pero nada concreto. Siempre he tenido en mente, en algún momento, poder volver a Olimpia y dirigirlo. Pero soy consciente que el paso de los entrenadores es efímero, le he dado prioridad al desarrollo de la familia, por eso no he tenido eso de proponerme a los directivos. Siempre ha existido la posibilidad a lo mejor por lo que representé y por el cariño de la gente, pero al final ha podido más la familia".

Sobre la migración de futbolistas a MLS:

"Vinieron jugadores que siguieron dando la talla y no ha parado, por eso el hondureño es bien visto, bien cotizado. Cuando aquí buscan jugadores no solo ven a Sudamérica, ven a Centroamérica. Al final los que llegamos al inicio abrimos la ventana y con europeos, argentinos y brasileños se ha hecho una buena mezcla. De Honduras hemos tenido dos MVP, algo que no es común".

El hondureño que más le ha impresionado en MLS:

"(Roger) Espinoza siempre ha sido consistente, ha sido también referente en la misma liga. Ahora Maynor, Boniek y últimamente Quioto con Alberth Elis. Najar cuando estuvo en DC United. Hay muchos de los que se puede hablar y no les extrañe que sigan viniendo más".

¿Se ha acomodado el hondureño que emigra a MLS?

"Lo que pasa es que ahora la MLS es más grande y mejor pagada que cuando yo vine. Cuando se habla de MLS, comparás la parte económica el jugador dice; primero voy a asegurar, si en dos años tengo una carrera billante a lo mejor se abran las puertas en Europa. Yo tuve la aspiración de llegar a la Liga Española, estuve cerca, no se dio porque cortaron al técnico. Fue con Tenerife, pero al final me tuve que venir a la MLS que era la otra alternativa que tenía".

¿Alberth Elis está listo para marcharse a Europa?



Ahora tiene más experiencia de antes, no se si prematuramente llegó al Monterrey. El Houston le ayudó a desarrollarse, si no juegas no puedes desarrollarte. Como David Suazo, que solo jugó seis partidos con Olimpia y le dijimos adiós. Allá aprendió en la parte técnica. David tenía una gran cualidad, en la parte física era impresionante. Para muestra un botón, a Marvin Bernárdez lo he visto jugar y le veo esa aceleración. Tiene una aceleración natural, no es que lo ha trabajado quepasa en un gimnasio a lo (Cristiano) Ronaldo, tenemos esas condiciones naturales en el futbolista hondureño que si lo pulimos en la parte técnica está para dar el salto de calidad para mejores equipos de Europa".

La generación de Honduras para Qatar:

"Hay una generación buena, de mucha calidad, con mucha potencia para competir en el área donde estamos. Al igual que Panamá que tiene una buena condición física, pero nosotros tenemos mayor técnica que ellos, quizá más mentalidad, sin embargo se nos han acercado. Los costarricenses se creen mejor que nosotros y al final en el Mundial de Brasil llegaron más lejos que México. Hay que dar el salto de calidad, no solo en la parte física, sino técnica para ser una Selección más completa. Hoy hay más jugadores afuera, fogueándose con otros jugadores".

Sobre el trabajo de Fabián Coito:



"Con Coito no coincidimos en el 94-95, yo me fui a Perú, él hizo más química con Arnold y ahora es su asistente. Hablar de Coito es hablar de un formador de jugadores importantes a nivel mundial, de ser campeón mundial con Uruguay en menores, haber dirigido a Suárez, a monstruos y dirigir partidos con la selección uruguaya. Para nosotros debe ser un halago que haya aceptado dirigir a Honduras. Lo hace porque ve el potencial, la calidad del futbolista y lo puede ensamblar bien en una Selección. Lo poco que ha trabajado, lo ha hecho bien. Recuerdo el primer tiempo contra Chile donde ellos fueron superiores, pero hizo cambios en el segundo tiempo y puso otra disposición en el futbolista, el jugador lo escucha y eso me da esperanza que podemos llegar a buen puerto".

Ve a Honduras con posibilidades pese al nuevo formato eliminatorio:

"El panorama está más claro que hace ocho meses. Estamos a tiro de gol, la pelota está rebotanto frente al marco y debemos definir. Estamos bien, las posibilidades son grandes, es cuestión que en torneo corto llegue con jugadores idóneos y con salud, que entren en competencia, por eso urgente que la Liga entre en actividad, que jueguen, al menos sin gente, para darle competitividad a los jugadores y que el técnico los vea. Estamos en buena posibilidad de clasificar al Mundial, obviamente no hay que creernos favoritos, cuando pasa eso es cuando fracasamos. Generalmente cuando nos dan de menos es cuando más fuerza sacamos para resurgir, dar la batalla y cuando mejores resultados conseguimos".

Los jóvenes que le han impresionado:

"Jonathan Rubio es uno, está balanceado el nivel de todos. Carlos Pineda lo ha hecho bien con Olimpia y tiene posibilidades grandes de ser titular con la Selección. Tiene mucha dinámica, Arnold me dice que tiene mucha condición física. Hay muchos jóvenes que están casi todos en el mismo nivel".

El regreso del Choco Lozano a la Primera de España:



"Debe aprender de las experiencias pasadas. Ahora viene con más madurez, se le ha criticado mucho su paso por la Selección, sin embargo hace goles. Quizá por su temperamento que no es como el de Carlos Pavón o David Suazo si comenzamos a comparar. Pero es un jugador diferente en cuanto a su temple y personalidad. Barcelona no se hubiera fijado en él si no tuviera las cualidades para triunfar en Europa.A lo mejor llegan tan jóvenes a Europa que no valoran tanto que estén allí, la gente comienza a soñar con ellos, pero sueñan con ellos mismos y no se dan cuenta. Con el impacto que causa el mundo del fútbol en un país, que uno espera que en corto tiempo hagan nombre como pasó con David Suazo, pero son jugadores diferentes. Choco es más técnico, pero menos explosivo que Suazo. Esperamos que sea el goleador y a veces él no siente tanto ser el goleador número uno, sino también participar en el juego como lo hace Benzema en Real Madrid. Creo que debería ser como Lewandowski que sale, se apoya, pero no se olvida del área. No tiene que olvidarse que debe llegar al punto penal, se le contrata para estar allí, pero tiene unas condiciones enormes y una potencia extraordinaria".

Pedro Troglio en Olimpia:

"Lo he seguido sobre todo en la Concachampions. Sin duda ha sido el técnico más mediático y el de mayor trayectoria, no podemos venirle con cuentos chinos, ha visto de todo. Fue campeonísimo, algo que no lo lográbamos por el formato desde 1983 con Chelato Uclés. En Liga de Campeones lleva un paso fuerte, lamentablemente se paró por la pandemia y traía un impuso bueno. Cuando toque el partido con Montreal, no tengo duda que tenemos la capacidad para vencerlo, no por los jugadores, sino por la místita de Olimpia. Ya hay un antecedente en 2001 cuando vencimos a dos equipos mexicanos, no daban nada por nosotros, pero al ponerse uno esa camisa te das cuenta que no vale ser segundo, es ser campeón. Ya lo fue de Concacaf en 1988 y cerca en 2001. Ojala retomemos ese ritmo de competencia y podamos hacer el clic mental y futbolístico para vencer al Montreal y clasificar. Estamos cerca de dar el paso de llegar lejos y clasificar al Mundial de clubes, pero es paso a paso".

¿Qué le hace falta a este Olimpia para ser el superOlimpia?

Le falta clasificar al Mundial de Clubes. Con eso, los mismos jugadores demostrarán que son un superequipo. Me parece que en Olimpia, todo el grupo, es cuestión de creérsela, están en una equipo grande y está la posibilidad de ser el superequipo, está en ellos lograrlo".