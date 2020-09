Guatemala invita a Honduras y otras dos selecciones de centroamérica a un partido amistoso  

La pandemia del coronavirus movió la fecha del inicio de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. La Concacaf anunció que los partidos no iniciarán en octubre como se tenía planeado, sino que hasta marzo de 2021.

Guatemala, que quedó emparejada en el Grupo C con Curazao, San Vicente y Las Granadinas, Cuba e Islas Vírgenes, busca tener dos partidos amistosos antes del inicio de la eliminatoria.

Así quedaron los grupos para la eliminatoria de Concacaf rumbo a Qatar 2022.



Debido a esto, buscan tener dos amistosos en octubre y otro en noviembre, por lo que han invitado a tres selecciones que son: Honduras, El Salvador y Nicaragua, así lo dio a conocer el presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala (Fedefut), Gerardo Paiz.



"No me han confirmado, yo mandé invitación a El Salvador, Honduras y Nicaragua". Diez conoció que en la Fenafut no han recibido ninguna invitación del país chapín.

Fabián Coito, entrenador de la selección de Honduras, se refirió el pasado jueves a jugar un amistoso antes del inicio de las eliminatorias.



¿Cómo están las posibilidades de conseguir amistosos para octubre y noviembre?



"Si conseguimos será el rival que podamos y no el ideal. Pero sería bueno cerrar un microciclo con el objetivo que es jugar un partido. Lo que se logra en un partido no lo transmite nunca un entrenamiento. Sabemos las dificultades, si no se puede, vamos a tener el contacto sin ese partido al final del microciclo", comentó el entrenador uruguayo.

Honduras iniciará su próximo microciclo del 4 al 10 de octubre, donde van a estar jugadores del medio local, así lo confirmó el DT, Fabián Coito.