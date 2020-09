¿Qué les parece el grupo de Honduras en la Copa Oro? El análisis en Diez TV

Concacaf definió este lunes los equipos de la fase de grupos de la Copa Oro 2021 en donde Honduras quedó ubicado en la agrupación D.

La Bicolor comandada por Fabián Coito enfrentará a sus similares de Panamá, Granada y Qatar.

En análisis en el programa DIEZ TV, la periodista Jenny Fernández brindó su opinión respecto a la competencia.

"Me ha parecido novedoso e incluyente. No sé si más es menos, lo digo porque si hay más selecciones puede ser más competitivo. No lo creo así", dijo sobre el formato de competencia.

Y agregó: "En el caso de la fase de grupos es donde ya vas a conocer otro nivel, no de entrada porque hay grupos que han quedado bastante flojitos. El resto les podrían hacer sombras. Me parece que el grupo de Honduras es el más complicado. Una porque tenemos a una selección como Panamá y otra campeona de Asia como es Qatar.

Ante ello Jorge Fermán replicó en que "es un grupo interesante porque vamos a medir a los panameños que están estrenando técnico y en el caso de Qatar, una selección que se está preparando para su Mundial".