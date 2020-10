Carlos Pineda sobre Nicaragua: “No hay que llegar confiados porque ellos también quieren ganar”

La Selección de Honduras enfrentará este sábado a Nicaragua en un partido que le servirá al entrenador Fabián Coito, para ver las opciones que tiene en el abanico de cara a las eliminatorias rumbo a Qatar del próximo año.

Carlos Pineda, jugador del Olimpia, es uno de los jugadores en los que Coito ha sembrado muchas esperanzas. Su buen desempeño en los partidos del año pasado le dio esa confianza. “Carlitos” llama a jugar con seriedad ante los “nicas”.

"Uno como jugador joven tiene que aprovechar todos los conocimientos que vienen de varias partes y escuchar al entrenador sobre la idea de juego; además escuchar a la gente mayor que ayuda mucho a estar tranquilo, eso nos hace jugadores diferentes para ayudar al equipo", inicia diciendo el mediocampista.

Una de las cosas que resalta Pineda en esta convocatoria, es que al ser jugadores nacionales, se siente esa hermandad, pues todos se conocen. "El grupo es muy agradable, nos respetamos todos, son buenos compañeros y nos conocemos todos porque jugamos en Liga Nacional y la exigencia es que no venimos a pasear ni pasarla bien, sino buscar los resultados".

Honduras no había concentrado desde noviembre del 2019 cuando enfrentaron a Chile y Puerto Rico, el coronavirus vino a cambiar todo y Pineda lo explica. "He recibido el retorno al fútbol con muchas ganas de hacer lo que nos gusta y disfrutarlo. Es una oportunidad de hacer algo que nos motiva y más con la camisa de la Selección Nacional; sentir esa normalidad es lo mejor", confiesa.

Sobre Nicaragua, un equipo que en el papel es inferior a Honduras, pero Pineda no lo ve así: "Es una selección con buenos jugadores, tiene una idea de juego muy establecido y depende de nosotros para ir a buscar el resultado. Tenemos argumentos para complicarle las cosas y buscar el resultado".

Y agrega: "En el fútbol no hay rival débil, en todo caso si fuera así, no existieran estos partidos, somos 11 contra 11, al final todos los equipos tienen que demostrar que son mejores que el otro. No tenemos que llegar confiados porque ellos también quieren ganar", sentenció el nacido en San Nicolás, Santa Bárbara.