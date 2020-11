Jonathan Rubio: “El 'Choco' es el mejor legionario que nosotros tenemos”

Jonathan Rubio fue uno de los convocados por Fabián Coito para el amistoso del 15 de noviembre ante Guatemala. El jugador del Chaves de Portugal platicó con Diez y se mostró contento por regresar a la Bicolor luego de un año, recordar que estuvo por última vez en Liga de Naciones.

Rubio también se refirió a lo hecho en Portugal hasta el momento por Alberth Elis y Jorge Benguché, además afirmó que Antony Lozano es el mejor jugador que tiene Honduras actualmente.

SU CONVOCATORIA: “Estar en la selección siempre es una gran bendición y para mí es una gran alegría, ya con ganas de poder estar ahí. Ya sabía de la convocatoria sobretodo por los temas administrativos. Todavía no he podido tener la participación con el club por un tema del transfer donde la FIFA tuvo que intervenir, ahora cambiar el chip para viajar a la Selección. Un año de que no nos hemos podido reunir y las ganas de hacer un buen papel ante Guatemala está latente. Lo que se venía haciendo era muy bueno, hay un muy buen grupo y creo firmemente en que vamos a cumplir los objetivos que nos hemos puesto”.

GOL DE ELIS: “Ayer estaba viendo el partido y ellos hicieron un buen partido. Alberth hizo un buen encuentro y por eso lo nombraron el mejor del partido, creo que van a hacer uno de los clubes sensación por la inversión que ha hecho. Creo que a partir de ahora van a tener más confianza, en tema de puntos no habían tenido los resultados que merecían, será un equipo que sin duda alguna dará pelea. Tengo buena relación con Elis, Benguché y con Róchez... Se están adaptando mucho mejor de lo que uno esperaba, lo están haciendo muy bien y al pasar los partidos se verán los resultados”.

PARTICIPACIÓN DE BENGUCHÉ: “Ya el hecho de estar jugando y tener esos minutos es una señal de que confían en ellos, Jorge tiene que seguir trabajando igual, lo que ha faltado es el gol y bueno es lo que la gente mira. Yo he visto los partidos y sinceramente me ha gustado mucho, no es sencillo venir de Honduras y ser titular en una liga fuerte, sin duda alguna que los dos van a ser protagonistas”.

ESTADÍA ES CHAVES: “Me voy dando cuenta que tomé una buena decisión, es un club que luchará por el ascenso y la verdad que ellos merecen estar en Primera. Quizás tomé la decisión un poco tarde, pero eso no dependía de mí”.

CHOCO LOZANO: “El 'Choco' es el mejor legionario que nosotros tenemos, es un referente y sin duda alguna está cumpliendo el sueño de muchos de nosotros. Sin duda alguna se lo merece por el trabajo y la perseverencia, sé lo difícil que abrirse el camino. Tiene doble mérito lo que él está haciendo, poder estar en la Selección con él será muy bueno”.

PROCESO A QATAR: “Yo estoy muy ilusionado, viendo el cuerpo técnico que tenemos estamos en buenas manos. Tenemos todo para poder llegar a Qatar que es lo que todos queremos”.

