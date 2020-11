Concentración de la Selección Nacional no cambia de planes pese a los desastres provocados por Eta

La situación que vive el país no es nada fácil luego de los desastres causados por el fenómeno natural Eta, pero pese a ello, la planificación de la selección mayor de Honduras sigue tal y como lo planificó la federación de fútbol y el cuerpo técnico que comanda el uruguayo Fabián Coito para su microciclo de trabajo y amistoso ante Guatemala.

El timonel uruguayo no quiere seguir dando más ventaja y más ahora que se pretende contar con la presencia de jugadores hondureños que militan en el extranjero.





"Nosotros ya teníamos planificada la fecha FIFA, no se ha cancelado ningún vuelo de los futbolistas extranjeros convocados, esperamos trabajar con normalidad, sabemos de la desgracia del país, pero debemos de seguir trabajando, el otro año será muy cargado y debemos de prepararnos para eso", aseguró, Gerardo Ramos, gerente de la Selección.



El único cambió que han hecho es el lugar de arribo de los jugadores, ya no aterrizarán en el aeropuerto Ramón Villeda de San Pedro Sula, pues está inundado y ahora lo harán en el Toncontín de Tegucigalpa.



"Seguimos planificando igual, los que venían de afuera aterrizaban en San Pedro Sula y ahora lo harán en Tegucigalpa, jugadores que están en la Ceiba, vía terrestre no pueden venir y los traeremos vía aérea".





Otro de los temas que preocupaba de los legionarios son los contagios por coronavirus, pero esto tampoco ha sido inconveniente para retrasar o cancelar algún vuelo de los jugadores.



La escuadra hondureña se concentrará en la casa de la H en Siguatepeque, donde se trabajará con los jugadores nacionales y algunos legionarios puesto que otros tienen programada su llegada para el miércoles, ya que juegan mañana, como el caso de Jonathan Rubio.



Fabián Coito y la Selección de Honduras tiene planificado trasladarse el viernes a la capital Guatemala para disputar dos días después su compromiso ante la escuadra chapina. Dicho encuentro está programado para las 11:00 de la mañana en el Estadio Doroteo Guamuch Flores.