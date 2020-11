Alex López ya palpita el amistoso: "Sabemos que Guatemala es una selección muy aguerrida"  

Dotado de mucha calidad técnica, el volante Alex López pasa un buen momento en la Liga de Costa Rica y ahora se suma a a concentración de la Selección Nacional para el duelo amistoso del domingo ante Guatemala.



"Gracias a Dios en Costa Rica estamos a un punto de estar en otra final, se dio la oportunidad que hace dos días se definía el que estuviera en el primer lugar y se nos dieron los tres puntos. Ahora toca cambiar de chip y estamos en Honduras, ya tenía casi un año de no venir y contento de venir, pero triste por todo lo que está pasando", indicó.

Luego de tres finales perdidas en Costa Rica, el catracho quiere levantar la corona. "Lo vamos a trabajar para que se pueda dar se torneo porque llevamos tres torneos seguidos estando en finales, con un gran nivel y la liga se lo merece, pero esto no es de merecérselo sino de hacerlo".





Alex López se muestra feliz por la llegada Boniek García a la Selección Nacional. "Hay un grupo joven muy bueno, hoy se incorpora un jugador que para mí siempre debería estar en la Selección como es Boniek García, un futbolista que ha estado en el extranjero bastante tiempo y demostrando su buen nivel. Nos va venir ayudar por su experiencia y todo lo demás".



Además comentó. "Es importante saber que para esta convocatoria el profesor lo que quiere es vernos, ya tiempo no estaba con nosotros y sabemos que Guatemala es una selección muy aguerrida. Será un partido bueno porque es de nuestra área y hay que demostrar de qué estamos hechos".



En cuanto a la responsabilidad que tiene de liderar el mediocampo de la H. "Yo vengo a aportar como todos los demás, si se me da la oportunidad de jugar, bienvenido sea, sino hay que apoyar al compañero. Sabemos que hay jugadores que tienen que agarrar su responsabilidad, pero aquí estamos para poder agarrarla".





Luego de empatar ante Nicaragua, la escuadra de Coito llega con el deber de sacar un buen resultado ante Guatemala. "Honduras siempre tiene que salir a ganar, obviamente que hay rivales que uno tendría que salir a ganar solo por el país que tiene en frente, pero el fútbol se ha acortado y ahora no todos los rivales son fáciles".



López no pasó por alto la situación complicada que viven los compatriotas en muchas partes del país. "Cuando yo estaba viendo las imágenes y rodo lo demás, yo tengo familia en San Pedro Sula y lo primero que hice fue preguntar como estaban y hay que ser solidario con todo ellos".