Alex López tras la derrota: "Hay que tener autocrítica y saber que con esto no podemos llegar a nada"

La Selección de Honduras cayó 2-1 ante Guatemala y las alarmas se han encendido en la Bicolor, luego que se suman dos partidos sin conocer la victorias en los partidos amistosos.

Los dirigidos por Fabián Coito no lavan la pobre imagen mostrada ante Nicaragua, donde a última hora se empató, pero con la derrota en los chipenes, la situación se complica y los propios jugadores lo saben.



"No se dio lo que nosotros esperábamos, llevamos muchas circunstancias en esta concentración, ahora lo que nos toca es ver todo lo que no hicimos y mejorar para lo que se viene el otro año, que son cosas buenas e importantes para la Selección", comentó Alex López.





El volante de la Liga Deportiva Alajuelense, fue el encargado de liderar el mediocampo del la Selección, pero al no tener un buen socio, no se vio en su mejor versión y considera que se dieron cosas que no esperaban.



"Son partidos en los que nadie quiere que pasaran las cosas que han pasado, hay que reflexionar, saber lo que no hicimos bien".



Sin quitar el dedo del renglón, López en claro y considera que: "Hay que tener autocrítica y saber que con esto no podemos llegar a nada".





Desde el punto de vista del volante, hay aspectos que se pueden destacar de cara a lo que viene para el futuro. "Han estado jugando futbolistas jóvenes y eso es bueno para más adelante con la Selección".



Alex López vive un gran momento con el Alajuelense, donde son líderes de la Liga de Costa Rica y luego de su participación con la H, el catracho deberá integrarse al club.