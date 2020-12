UPNFM, Marathón y Motagua, los equipos que han incumplido las convocatorias a las selecciones menores

Las selecciones menores de Honduras están intentando prepararse de la mejor mara para llegar en plenitud a sus competencias, pero durante el desarrollo de sus microciclos se han visto con las dificultades que algunos futbolistas convocados no se presentan.

También puedes leer: Lo confirma Daniel Uberti: La Sub 20 de Honduras tiene el plantel en un 90% definido, a la espera de Marinacci y Kobe



En las últimas horas salió a la luz que varios clubes no están dejando ir a sus futbolistas a los microciclos y esta situación complica las planificaciones de los técnicos de la Sub-20 y Sub-17.



Diez confirmó con Daniel Uberti, director deportivo de la selecciones menores, si es real esta situación que están viviendo los clubes en relación al préstamo de jugadores.



"Hay equipos que siempre han cumplido con las convocatorias y otro que a veces los mandan, otras no y eso es dependiendo de su programación particular. Nosotros siempre lo que tratamos es avisar con tiempo las programaciones nuestras y coinciden con el torneo local y hay equipos que toman a bien no enviarlos por necesidades propias", indicó.





Esta negativa de aceptar las invitaciones a las selecciones menores les genere malestar a los seleccionadores menores, ya que les merma su planificación de sus labores.



"A los técnicos realmente le complican su trabajo y ellos me hacen ver su malestar cuando x o y jugador no se presenta. Yo lo tomo de esta manera porque nosotros los invitamos a un proceso de selección nacional que es beneficioso para todos, para el país, los clubes y el jugador. Esta es una invitación, el que se presenta es bienvenido, el que no y no se presenta, es una invitación no aceptada".



Uberti es claro en el aspecto que: "Al final yo entiendo a los clubes porque ellos son los que se hacen cargo del salario de los jugadores, pero esto es una selección nacional, una representación del país y más allá de cualquier circunstancia se quiere clasificar a un mundial".



Además agrega: "Yo entiendo a los jugadores que ellos acatan indicaciones y esa ya es una decisión del entrenador en con anuencia con el club o veces los técnicos se toman la atribución por decisión propia. Yo no me meto en la casa de nadie, tampoco quiero que se metan en la mía. Simplemente convocamos a pedido de los entrenadores y el club si los quiere mandar son bienvenidos y el que no los quiere mandar, allá que vean como quedan con el país y el jugador mismo, ya que todos quieren venir a la selección".





Sin ocultar nada de la situación que está pasando, el coordinador de las selecciones menores dio a conocer los nombres de los clubes con los cuales se ha tenido dificultadores en este proceso.



"En realidad UPNFM ha sido uno, yo ahora voy entrando al hotel y me comunicaron que los jugadores de UPNFM no llegaron, en algún momento fue Motagua, en otro Marathón y son los equipos que toman decisiones propias. Nosotros no las cuestionamos".

Y agregó: "Para mí no es hacer polémica, son decisiones y a nosotros lo que nos queda es trabajar con los que vienen".



La selección Sub-20 que comanda Reynaldo TILGUATH tiene programado microciclo número 14 y está agendado de lunes a viernes, y se habían convocado un total de 28 jugadores, de los cuales ya se confirmó que dos de la UPNFM no se presentaron.

Los dos seleccionado de los Lobos era: Pablo Francisco Cacho que milita como defensa y el volante Samuel Iván Elvir.