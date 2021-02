Concacaf usará el VAR en los partidos de Champions League hasta los cuartos de final debido a la logística

La Concacaf anunció hace algunas semanas que el Video-arbitraje conocido como VAR, comenzará a implementarse en los partidos de Champions League pero será hasta los cuartos de final que se jueguen el 26 al 29 de mayo.

El secretario de Fenafuth, José Ernesto Mejía, en conferencia de prensa este miércoles confirmó que la tecnología para ayudar a los silbantes la veremos en esos compromisos internacionales que tendrán los equipos hondureños.

“Recibimos una circular, la leí pero no me acuerdo el contenido, no le podría asegurar. Pero sí, si habrá VAR en Tegucigalpa y San Pedro Sula para los partidos de Concacaf porque la Concacaf lo está implementando”, dijo el secretario de la Federación de fútbol en conferencia, pero más tarde explicó que esta medida será hasta los cuartos de final de la competencia.

El primer partido que se jugará en este Champions será en Honduras con el duelo Marathón vs Portland Timbers el 6 de abril. Olimpia jugará el miércoles 7 de abril frente al América de México en el Nacional de Tegucigalpa.

La Concacaf es de las pocas confederaciones donde todavía no se usa la tecnología en los partidos de selecciones y clubes, pues la UEFA y CONMEBOL que son las más grandes, ya lo implementan desde algunos años. Ahora será novedad en la región.

De los países del área, solamente Estados Unidos con la MLS y México en la Liga MX hacen uso del VAR. En la Champions League de este año será de gran ayuda para terminar con algunas polémicas.

DENUNCIAS ARBITRALES YA EN FIFA

Durante la intervención ante los medios, el secretario de la Federación de Fútbol habló sobre el polémico tema de la denuncia arbitral del exasistente, Omar Leiva, quien reveló intento de sobornos en la final del Apertura 2013 en Tocoa, Colón cuando se jugó el partido Real Sociedad vs Real España.

“La denuncia del árbitro, Omar Leiva, efectivamente se recibió. Él vino a Fenafuth y se reunió con el oficial de integridad ya que es un órgano respaldado por FIFA y en este momento él está llevando este caso y ya está en FIFA. Yo no tengo nombres de nadie ni nada, lo que mandaron fue un video de una persona con el rostro distorsionado y no sabemos quién es; no conozco que más han enviado porque eso lo maneja el oficial de integridad de Fenafuth. Eso lo valorará FIFA para ver si tiene algún tipo de carga y será FIFA la que tocará el tema. Esto llevará tiempo y FIFA hará la investigación”, comentó.

Finalmente también se refirió a la convocatoria de la Selección absoluta que hará el entrenador Fabián Coito en la primera semana de marzo para los partidos amistosos que jugarán en ese mes frente a Bielorrusia y Grecia en Europa.

“La lista la dará el profesor Coito unos días antes, nosotros todavía no tenemos los nombres, y una vez que se haga la convocatoria haremos el listado público. Hay un término para bloquear jugadores y en su momento lo hará el profesor Coito”, comentó Mejía.