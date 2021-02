Joshua Canales arriba a San Pedro Sula para integrarse a la Selección Sub-23 de Honduras

Vestido de jeans gris y una sudadera blanca, el volante ofensivo del Querétaro de México, Joshua Canales, aterrizó este jueves en el aeropuerto de San Pedro Sula para integrarse a la Selección Sub-23 de Honduras.

La lista de convocados de Fabián Coito para el quinto microciclo y amistosos ante Costa Rica

Canales fue convocado por el técnico Fabián Coito para los amistosos el microciclo número 5 que arranca hoy 18 de febrero y termina el 26 de febrero y que incluye dos amistosos ante Costa Rica.

"Feliz de retornar al país. Tenía año y medio de no estar por aquí. Hablé antes con Coito, le dejé claro que no era una decisión definitiva, cuando me sentí listo hable y le dije que quería jugar cono Honduras", dijo a los medios a su llegada.

Joshua había externado su deseo de vestir la camisa de la selección tica, que estaba interesada en incorporarlo. Pero la plática con Coito le cambió la perspectiva. Asegura que fue una decisión tomada en familia.

"Después de recibir el llamado de ambas selecciones, creo que tomé la mejor decisión", agregó.

El jugador de inmediato se trasladó a Siguatepeque para incorporarse a los trabajos de la Bicolor en el Hotel de la H. Promete entrega y sacrificio.

La escuadra hondureña se alista para el Preolímpico de Concacaf que se jugará del 18 al 30 de marzo en Guadalajara y que brindará dos boletos directos a las Olimpiadas de Tokio.

Honduras se ubica en el Grupo B junto a Canadá, El Salvador y Haití. El Grupo A lo conforman; México, Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana.

"Vengo a trabajar y ya que tenga lo que tenga que pasar. Vengo a dar lo mejor de mí y buscar esa clasificación", cerró.