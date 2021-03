Maynor Figueroa relata el duro momento que vivió en la última eliminatoria: "Llegué al camerino y lloré como niño"

Tres años han pasado del proceso a la eliminatoria de Rusia 2018, pero los recuerdos siguen en la mente de los futbolistas, quienes aún recuerdan esos momentos que pasaron en ese proceso.

Maynor Figueroa, capitán de la Selección Nacional, se refirió a los partidos amistosos que sostendrá Honduras ante Bielorrusia y Grecia, ya que en los dos duelos anteriores se presentaron muchos problemas.



"Creo que hay que sacarle el máximo provecho, si bien es cierto que en medio de esta pandemia se han tenido dos amistosos, pero no se han llevado a cabo como tal. Primero el partido contra Nicaragua, las condiciones y todo. Luego contra Guatemala, donde en el camino queda fuera Alberth y a menos de 24 horas el "Choco", dijo Maynor Figueroa en TDTV.



Además recordó que: "Cuando jugamos ese partido había un grupo de jugadores como de seis que de repente pensamos que no íbamos a jugar ese partido. Recuerdo que a las 8:00 de la noche el doctor armó un grupo de ocho jugadores y manda la notificación que tenemos que repetirnos las pruebas. Yo era uno de ellos que recibo el mensaje, yo estuve con el Choco, él venía con Alberth y estuvimos en contacto todos y si ellos tenían, puesto nosotros estábamos pegados decíamos".



Figueroa fue más allá y recordó el complicado momento que se tuvo previo al partido ante Guatemala. "Nos hicieron la prueba a las 10:00 de la noche el sábado y el partido era a las 11:00 o 12:00 del día domingo. Nosotros tuvimos que esperar que llegaran los resultados para saber si estábamos o no. Finalmente hasta llegar al calentamiento nos dijeron que todos estábamos bien. Creo que nos fueron las mejores condiciones".



Después de ese panorama en los amistosos anteriores, Figueroa considera en estos duelos de marzo se tienen que aprovechar al máximo.



"Estas fechas de marzo hay que aprovecharlas y el hecho de tener muchos jugadores en Europa vaya a facilitar a ellos de poder incorporarse y sabiendo que no habrá mucho tiempo de preparación, hay que sacarle el máximo provecho".





DURO MOMENTO QUE PASÓ EN LA ELIMINATORIA A RUSIA



El capitán de la Selección Nacional recordó ese duro capítulo que vivió en el camino a Rusia 2018 y especialmente en el partido ante Costa Rica.



Y agregó: "Para mí personalmente fue duro, por la edad, no es lo mismo cuando tenés 25 años y no lográs tu objetivo, ya que tienes una vida deportivamente hablando por enfrente para poder repetirlo y yo estoy al límite".



Al momento de confesarlo dijo: "Yo siempre lo he dado todo y en el partido que sufrí y lloré como un niño fue el empate que nos sacó Costa Rica en su casa. Yo sabía que ganando ese partido prácticamente ya estábamos adentro, ya que con ese resultado los obligábamos a ellos a ganar si o sí contra Panamá. Cuando nos empataron y llegué al camerino lloré como niño. Recuerdo que vino Henry Figueroa y me dijo: "Big, todavía tenemos una oportunidad en casa y lo vamos a dar todo", sí lo vamos a dar todo, pero también estamos dependiendo de resultados y eso es lo más crítico".



Desde el punto de vista de Maynor Figueroa, el boleto al mundial se les fue de las manos. "Hubo partidos que se nos fueron de las manos, esos empates a los últimos minutos nos costó la eliminatoria, donde otras selecciones bien o mal hicieron méritos para clasificar y bien por ellos".