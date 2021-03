Miguel Falero se quejó del horario del juego ante Haití: "Es una hora inapropiada, una cosa que no entendí"

Miguel Falero, técnico de la Sub-23 de Honduras, ya palpita el debut en el Preolímpico en Guadalajara ante Haití y alzó la voz para quejarse del horario del encuentro (1:30pm).

Falero no quiso dar pistas de su 11 inicial, pero sí se refirió a la idea de juego que pretende implementar en este encuentro.

Además, habla de las virtudes del rival y de lo complicado que han sido los caribeños para la Bicolor.

¿Nos puede adelantar algo de lo que presentará Honduras ante Haití?

Nos estamos enfocando en hacer repaso general y confirmar un ordenamiento donde nos ayudaría a tratar de llegar al arco rival.Lo primero es recuperar todo lo del viaje, hacer ordenamiento, trabajar la línea de pases y darle solvencia al bloque defensivo. Hicimos trabajo en un campo que estará muy rápido, buscaremos desgastar al rival con tenencia de pelota y ser agresivos.

¿Qué se le pide a sus jugadores?

Necesitamos estar en un pico alto, el ordenamiento. Tratar de destacar las virtudes de los jugadores, eso nos puede dar el resultado. No va a ser un partido fácil, lamentablemente en una hora inapropiada, una cosa que no entendí siendo cabeza de serie. Eso nos llevará a un desgaste en el primer partido, por lo tanto lo tomamos en cuenta y vamos a tratar de se superiores siendo muy ordenados en la recuperación de pelota y luego tratar de ser verticales o hacer buena circulación para tratar de herir al rival.

¿Cree que afecte el tema del clima tomando en cuenta que el rival es caribeño?

Creo que sí. No solo porque no nos favorece, beneficia al rival. No entiendo por qué un cabeza de serie no juegue a segunda hora. Pero es un aspecto a vencer, ante la adversidad nada más que juntarnos para vencerlo. Eso lleva a que tenemos que hacer un planteamiento diferente, pero con las mismas ansias de llevarse el partido. El rival va a tener esa dificultad, el piso y calor va a ser el mismo para los dos.

¿Qué tanto le cambió la preparación jugar a la 1:30pm?

Debe existir una explicación, no creo que sea algo antojadizo, está en buenas manos la organización. Por alguna razón valedera jugamos a la 1:30pm. No puedo salir como lo tenía planeado, porque no es lo mismos salir a correr la 1:30pm a 1,500 metros de altura ante un rival que está acostumbrado al sol, hay que tratar de manejar otra estrategia para terminar corriendo los 90.

¿Cómo está de su golpe Rigoberto Rivas?

Hay noticias positivas en cuanto a la recuperación de Rigoberto. Hablamos ayer y solo fue leve el golpe. Viene haciendo buenos encuentros, trae en buen momento y es fundamental porque apostamos con 19 jugadores para los primeros dos partidos y será importante por el aporte por como es como persona y el tema de su trayectoria.

¿Ya tiene el 11 titular, hay un As bajo la manga?

No tenemos un As bajo la manga, sí jugadores con gran momento. Tengo el 11 definido, pero me gustaría esperar a último momento para brindarlo porque siempre hay sorpresas, pero venimos bien. Existe gran paridad en el grupo que nos genera ese lindo problema de elegir entre uno y otro.

¿Qué sabe de Haití? Es ventaja que no cuenten con Christopher Attys del Inter de Milán?

Haití es un rival fuerte. Nos ha costado el tema de los caribeños, con Jamaica y Trinidad y Tobago se nos hizo difícil. Ellos tienen ese nexo con el fútbol francés, tienen buen equipo, nueve jugadores militan en el exterior; cuatro en Francia, dos en España, en Italia, Dinamarca, eso lleva a que cuando conjuntan un buen grupo forman un buen plantel. No disfruto los problemas que tienen en el arco con uno de los porteros por problemas de documentación o con Attys, que es buen jugador, pero es lo que nos toca.