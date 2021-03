Haití enfrentará a Honduras con un solo portero; Marc Emy-Florestal no viajó a México por fraude administrativo

La selección de Haití debuta este viernes 1:30pm ante Honduras en el Preolímpico de Guadalajara rumbo a las Olimpiadas de Tokio y el técnico Webens Princimé solo contará con un solo arquero.

¿Por qué con un solo cancerbero? Marc Emy-Florestal de 17 años fue el otro cuidavallas que convocó el estratega para esta competencia, pero la embajada de México no le emitió el visado.

Según informes de medios caribeños, el futbolista fue excluido por por fraude administrativo; presentaba inconsistencias en la edad en sus documentos.

Princimé solo cuenta con Alan Jérome bajo los tres palos para el torneo. Todavía no convoca un segundo cancerbero. Si este se lesiona, el estratega deberá recurrir a uno de los jugadores de campo.

Haití tampoco contará con el volante Christopher Attys del Inter de Milán, quien rechazó la convocatoria tras ser cedido al SPAL Ferara de la Serie B de Italia.

Emy-Florstal en sus redes sociales rompió el silencio y se refirió al momento duro que vive tras quedar fuera del torneo.

"La vida está llena de sorpresas, el fracaso no es lo que imaginas. Tengo un sueño, y es este sueño me da la fuerza para luchar todos los días, para trabajar duro para hacerlo realidad. Sé que estaba cerca de la meta y tendré que empezar de nuevo. Pido el apoyo de los aficionados por este calvario que tendré que superar. No me voy a rendir", cerró.