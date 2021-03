Delegación de Honduras le prestó los guantes al defensor de Haití que inició jugando como portero

Esto es Concacaf. En el partido de debut del grupo B donde Honduras enfrentó a Haití, se vivieron muchas anécdotas previo al inicio del partido. Y es que los caribeños estuvieron en una encrucijada, solo tenían 10 jugadores disponibles para el compromiso debido a las pruebas Covid-19 que no se hicieron a tiempo. De forma increíble no tenía portero disponible.

Fue entonces que ya sobre la hora del partido, los haitianos no sabían qué hacer. La Concacaf obligó a jugar con 10 y fue cuando sucedió lo inesperado: No tenían guantes para que el defensor que iba a la portería los usara. El juego estaba por iniciarse y la presión asechaba.

El entrenador de la Selección de Honduras, Miguel Falero, manifestó que la delegación hondureña tuvo que sacar un par de guantes extras y se los prestaron al defensor de la selección de Haití que la hizo de portero. Era el central Odiron Jerome se tuvo que improvisar una camisa verde y jugar con los guantes del tercer portero catracho.

Los seleccionados de Haití iniciaron el partido únicamente con 10 jugadores y uno de ellos improvisó de portero y recibió dos de los tres goles hondureños.

"No sabíamos qué futbolistas jugaban, salieron del hotel tarde, les prestábamos los guantes al portero porque no había traído y más no podemos hacer. Ya después viene la confrontación deportiva", declaró el técnico del combinado hondureño, Miguel Falero, en rueda de prensa.

Y remató: "No es culpa nuestra que no hayan podido hacer el papeleo acorde en migración o no les llegaron a tiempos las pruebas. No es comentario feliz". Los haitianos ahora tendrán una prueba dura ante Canadá el próximo lunes en el estadio Akron de Chivas.