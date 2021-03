Miguel Falero le pide a los delanteros de la Sub-23 de Honduras mayor "generosidad" al momento de definir

Follow @GustavoRocaGOL

Miguel Falero ya palpita el duelo ante El Salvador, juego de la segunda fecha del Preolímpico con miras a Tokio2021. Los hondureño, que debutaron ganando 3-0 ante Haití en un duelo bastante anormal por todo lo que se vivió, querrá herir a los salvadoreños, que cayeron en su presentación inicial 2-0 ante Canadá.

Previo al duelo de este lunes a las 6:30 de la tarde en Guadalajara, México, el técnico uruguayo de la Selección de Honduras, Miguel Falero, compareció en conferencia y habló sobre lo que será este encuentro.

"Coincido con el profesor Hugo Pérez que es muy difícil analizar un partido anormal, no es normal que un equipo arranque con 10 y con ciertas dificultades, aunque a los 20 minutos ya estaba todo el equipo completo pero con problemas en el armado, eso nos llevó a nosotros a estar un poco controlando la situación ya que por distintos inconvenientes no teníamos una alineación formal para confirmar, no pudimos distribuir la marca en la pelota quieta", contestó cuando le dijeron que el DT rival había dicho que no se podía analizar a la Honduras del debut ante Haití por el tema que se desarrolló previo al juego.

"A la 1:30 de la tarde era complicado, era un partido anormal para poder analizar fehacientemente, eso va a llevar que hoy sea difícil sacarnos ventaja; El Salvador hizo un muy buen partido, muy combativo, fiel a su estilo y muy generoso a la hora de recuperación de la pelota y teniendo una buena tenecia para que lo le lleguen al arco", explicó.



Miguel Falero fue muy claro en su exposición. El timonel catracho le mandó un recado a sus delanteros. Les pidió explícitamente que no fueran egoístas al momento de estar frente al marco, que haya "generosidad" ya que considera que el golaverage a favor en este tipo de torneos es muy importante.

"Siempre, sea cual sea el rival hay que hacer correcciones, eso sirve para que no haya conformidad, si jugamos cada dos días hay que hacer correcciones. Una de las cosas que podríamos corregir es teniendo mayor concentración, otra puede ser una mayor generosidad a la hora de poder convertir donde las asistencias se podían haber dado de otra manera, sabiendo la importancia que tienen en estos momentos el gol, por eso se toman tan en cuenta, estamos dentro de eso, de hacer las correcciones para llegar de buena forma", dijo el sudamericano en conferencia.



"Confío en que podamos tener un mayor desarrollo del encuentro, más intensidad, venimos pensando en eso, de ser protagonistas, eso va a llevar a que sea un juego más intenso porque El Salvador está necesitado del resultado, va a ser de mucha lucha, eso va a llevar a que el que haga mejor las cosas se lleve los tres puntos mañana", sentenció Miguel Falero.