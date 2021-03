Alex Güity lamenta su error en el Preolímpico: "Yo soy el que menos se quiere equivocar"

La selección de Honduras empató (1-1) el lunes ante El Salvador por la jornada dos del Preolímpico que se disputa en México.

Te puede interesar: Tabla de posiciones del Preolímpico de Concacaf: Honduras empató ante El Salvador y queda a un paso de la clasificación



El combinado catracho no pudo aprovechar la oportunidad de clasificar a semifinales tras la igualada y todo se definirá en el último partido del grupo ante Canadá.



Luego del empate de la "H", el gran señalado por no sacar la victoria fue Alex Güity, el portero cometió un tremendo error en el gol de los salvadoreños y eso costó no adjudicarse los tres puntos.

EL ERROR DE ALEX GUITY ANTE EL SALVADOR





El cancerbero no se quedó callado y se pronunció mediante un mensaje en Instagram sobre su error, asegurando que es el que menos desea fallar.

LEER MÁS: Miguel Falero tras el empate ante El Salvador: "Me da lástima no habernos llevado los tres puntos"



"Gracias a la gente que siempre me apoyó, les agradezco mucho. Yo soy el que menos se quiere equivocar", comenzaba escribiendo el portero de la selección hondureña y de Olimpia.



Agregando: "Siempre trato de dar lo mejor de mí para Dios, mi familia y para mí. Dejaré de usar Instagram. Muchas bendiciones. La gloria y honra es de Dios".





MÁS: ¡Increíble! Juan Carlos Obregón tuvo el segundo para Honduras, pero solo frente al arco la falló



Alex Güity siempre ha gozado de la confianza del cuerpo técnico de la selección de Honduras y a pesar de su error ante El Salvador se perfila para seguir siendo el portero titular de la Bicolor en el Preolímpico.